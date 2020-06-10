Данілов про кібербезпеку: ядерна зброя не захистить від кібератак



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Відповідну заяву Данілов зробив під час зустрічі з послом Великобританії Меліндою Сіммонс Фото: rnbo.gov.ua

Секретар РНБО та посол Британії обговорили співпрацю у сфері кібербезпеки

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що надійний кіберзахист не менш важливий за наявність ядерної зброї. Україна готова поділитися успішним досвідом відбиття кібератак.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Відповідну заяву Данілов зробив під час зустрічі з послом Великобританії Меліндою Сіммонс. Серед іншого, сторони обговорили питання кібербезпеки.

«Наявність ядерної зброї сьогодні не є запорукою безпеки держав, боротьба переноситься у кіберпростір, і ми маємо бути готові до цих викликів», - зазначив Данілов.

За його словами, Україна має досвід боротьби з кібератаками, оскільки щодня відбиває їх зі сторони Росії.

«І ми розуміємо, що цей кібернаступ буде спрямований не лише на Україну, але й на інші держави», - наголосив секретар РНБО, додавши, що Україна готова ділитися набутим досвідом зі стратегічними партнерами.

У свою чергу, Сіммонс заявила, що Британія готова надавати Україні підтримку, зокрема, під час розробки національної стратегії кібербезпеки.

Раніше Британія заявила, що знаходиться у стадії холодної війни з Росією через постійну загрозу кібербезпеці країни.

Також нагадаємо, що росіяни здійснили низку кібератак на уряди європейських країн, зокрема, на німецький Бундестаг.

Наприкінці 2019 року НАТО визначило агресивні дії Росії у кіберпросторі та загалом одною із основних загроз, з якими планує зіткнутися Альянс.