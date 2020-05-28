В Україні створюють оборонно-промислове міністерство



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Олексій Данілов проводить нараду щодо актуальних питань розвитку оборонно-промислового комплексу Фото: rnbo.gov.ua

У Раді нацбезпеки зазначили, що реформа у сфері ОПК вирішить проблему недостатньої координації між суб'єктами військово-промислової політики

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов представив концепцію реформування оборонно-промислового комплексу (ОПК). На першому етапі планується створення профільного міністерства, а також створення посади віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій.

Про це повідомили у прес-службі РНБО.

Данілов зазначив, що ця реформа стане наймасштабнішою за останні 10 років.

«На першому етапі реформування буде створено профільне міністерство, яке буде відповідати за формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики, і введена посада віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій, до повноважень якого буде віднесено питання реформування ОПК та розвитку космічної галузі На другому етапі будуть вирішуватися питання організаційно-правової форми роботи підприємств, що входять до складу ДК «Укроборонпром», - повідомив він.

Також в РНБО зазначили, що реформа у сфері ОПК повинна вирішити проблему недостатньої координації між суб'єктами військово-промислової політики.

Нагадаємо, в липні 2019 року в РНБО анонсували створення центру щодо реформування ОПК.

Також повідомлялося, що у рамках реформи ОПК в РНБО планують ліквідувати концерн «Укроборонпром».