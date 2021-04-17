Українця засудили у США до 10 років в'язниці за кібератаки

За даними мін'юсту США, Федір Гладир був керівником хакерського угруповання FIN7, чисельність якого становила понад 70 осіб

Суд Вашингтона засудив громадянина України Федора Гладиря до 10 років позбавлення волі за серію кібератак, які привели до фінансових втрат на суму понад $ 1 млрд. Про це йдеться на сайті мін'юсту США.

«Відповідач і його спільники скомпрометували мільйони фінансових облікових записів і заподіяли збитки американцям і економіці США в розмірі більш ніж $ 1 млрд», – сказав представник звинувачення Ніколас Макуейд.

Також на сайті мін'юсту США відзначається, що 35-річний Гладир був керівником хакерського угруповання під назвою FIN7, чисельність якого становила понад 70 осіб. Кіберзлочинці шляхом злому систем американських компаній отримували доступ до особистих даних клієнтів.

Гладир був затриманий в Дрездені в 2018 році і екстрадований до Сполучених Штатів, в 2019 році він визнав свою провину.

Міністерство юстиції США в серпні 2018 року заявило, що пред'явило звинувачення трьом українцям: Федору Гладир, Дмитру Федотову і Андрію Колпакову.

Згідно з матеріалами звинувачення, хакери в складі FIN7 зламували комп'ютерні мережі підприємств по всій території США, їм вдалося роздобути дані більш ніж 20 млн осіб, в числі постраждалих компаній виявилися американські мережі ресторанів швидкого харчування Chipotle, Red Robin і Chili's.

До слова, з початку року СБУ нейтралізувала близько 350 кібератак (інфографіка).