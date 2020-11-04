В Україні можуть запровадити в аптеках і магазинах час для літніх людей

Час для літніх людей у торговельних мережах – це європейська практика, - урядовець

Ми хочемо порекомендувати встановити годину для літних людей, наприклад, з 10.00 до 12.00, коли вони зможуть все купувати без сторонніх, - Ляшко

В Україні можуть запровадити в аптеках і магазинах час для людей віком від 60 років, коли вони зможуть робити покупки без сторонніх. Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Ми хочемо порекомендувати встановити годину для літних людей. Порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам запровадити час, наприклад, з 10.00 до 12.00, коли б ми усі розуміли, що це час для людей 60+ років», – наголосив Ляшко.

Урядовець нагадав, що наразі більшість смертей від коронавірусу у категорії 50+. За його словами, такі заходи, як час для літніх людей у торговельних мережах – це європейська практика.

Як повідомлялося, Комітет Ради підтримав законопроєкт про запровадження штрафів за відсутність масок.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. За весь час пандемії в країні: захворіло – 420 617 осіб, одужало – 176 404 особи, летальних випадків – 7731.