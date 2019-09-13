ДБР допитує українських моряків у справі Порошенка



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Звільнені з російського полону моряки

Справа про «Керченський інцидент» проти Порошенка була порушена за заявою Портнова

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять допити звільнених з російського полону українських військових моряків у справі про «Керченський інцидент».

Про це у Facebook 13 вересня написав адвокат моряків Микола Полозов.

«У ці дні в Києві слідчі Державного бюро розслідувань почали допитувати недавно звільнених українських військових моряків у справі про «Керченський інцидент», порушену за заявою колишнього заступника голови адміністрації президента Януковича Андрія Портнова», - повідомив Полозов.

До слова, п’ятий президент України Петро Порошенко розповів, про що він 13 вересня свідчив у Державному бюро розслідуванні. Детективів цікавила ренаціоналізація Приватбанку і потрапляння в полон українських моряків.

Як відомо, у Києві 12 вересня пройшла пресконференція з нагоди повернення в Україну з російського полону 24-х захоплених у листопаді 2018 року військових моряків.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.