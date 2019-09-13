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    ДБР допитує українських моряків у справі Порошенка

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    <span>Звільнені з російського полону моряки</span> - ДБР допитує українських моряків у справі Порошенка
    Звільнені з російського полону моряки

    Справа про «Керченський інцидент» проти Порошенка була порушена за заявою Портнова

    Слідчі Державного бюро розслідувань проводять допити звільнених з російського полону українських військових моряків у справі про «Керченський інцидент».

    Про це у Facebook 13 вересня написав адвокат моряків Микола Полозов.

    «У ці дні в Києві слідчі Державного бюро розслідувань почали допитувати недавно звільнених українських військових моряків у справі про «Керченський інцидент», порушену за заявою колишнього заступника голови адміністрації президента Януковича Андрія Портнова», - повідомив Полозов.

    До слова, п’ятий президент України Петро Порошенко розповів, про що він 13 вересня свідчив у Державному бюро розслідуванні. Детективів цікавила ренаціоналізація Приватбанку і потрапляння в полон українських моряків.

    Як відомо, у Києві 12 вересня пройшла пресконференція з нагоди повернення в Україну з російського полону 24-х захоплених у листопаді 2018 року військових моряків.

    Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

     Читайте також: Deutsche Welle: «Дорогий для України обмін в’язнями»
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    Петро Порошенко Микола Полозов Росія полон адвокат українські моряки Андрій Портнов
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