ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов

Так само не закрито справи про запровадження воєнного стану через інцедент в Керченській протоці і захоплення українських кораблів

ДБР і досі не закрила справу Петра Порошенка за Томос, відкриту за наклепом Портнова. Про це пише у Facebook співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

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За її словами, так само і справу про запровадження воєнного стану через інцедент в Керченській протоці і захоплення українських кораблів. А ще є справа по контрнаступу і звільненню Маріуполя. І по іншим героїчним і трагічним сторінкам війни, яка почалася в 2014. Не відомо також, чи закрили справу по Байдену, відкриту за прохання й досі народного депутата Деркача.

«Історія – цікава штука, й якщо я побачу борди, де навпроти перекошеної злобою морди кремлівського вбивці Путіна буде втомлене і зосереджене обличчя президента України Зеленського, не здивуюся», – пише народна депутатка.

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«Хто згадає сьогодні передвиборчу програму Зеленського? Мабуть, 75% українців скажуть, що це була «Армія. Мова. Віра». Для нашої команди важливо, що наш порядок денний сьогодні на часі. І він виявився єдино чесним і правильним для об’єднання», – наголошує Геращенко.

«Сильна Армія. Мова, а не какая разніца. Віра і українська церква, а не філія ФСБ в рясах. Ми вітаємо всі кроки, які спрямовані на посилення ЗСУ, захист і розвиток української мови і заборону кремлівської церкви. І щиро їх підтримуємо. Богослужіння ПЦУ в Лаврі – це деокупація центру Києва. Нарешті», – резюмує Геращенко.

Нагадаємо, п'ятий президент України Петро Порошенко до річниці отримання Томосу вирушив на Фанар (Стамбул), а також привітав ПЦУ з наміром провести першу службу у Києво-Печерській лаврі на Різдво 7 січня.

Зазначимо, 6 січня 2019 року у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

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7 січня того ж року у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Перед завершенням богослужіння експрезидент Петро Порошенко з дружиною та молодшими дітьми першими отримали причастя. Звершував літургію та проводив таїнство причастя предстоятель Православної церкви України Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.