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ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
Петро Олексійович доклав великих зусиль аби Україна отримала Томос
фото з відкритих джерел

Так само не закрито справи про запровадження воєнного стану через інцедент в Керченській протоці і захоплення українських кораблів

ДБР і досі не закрила справу Петра Порошенка за Томос, відкриту за наклепом Портнова. Про це пише у Facebook співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

За її словами, так само і справу про запровадження воєнного стану через інцедент в Керченській протоці і захоплення українських кораблів. А ще є справа по контрнаступу і звільненню Маріуполя. І по іншим героїчним і трагічним сторінкам війни, яка почалася в 2014. Не відомо також, чи закрили справу по Байдену, відкриту за прохання й досі народного депутата Деркача.

«Історія – цікава штука, й якщо я побачу борди, де навпроти перекошеної злобою морди кремлівського вбивці Путіна буде втомлене і зосереджене обличчя президента України Зеленського, не здивуюся», – пише народна депутатка.

«Хто згадає сьогодні передвиборчу програму Зеленського? Мабуть, 75% українців скажуть, що це була «Армія. Мова. Віра». Для нашої команди важливо, що наш порядок денний сьогодні на часі. І він виявився єдино чесним і правильним для об’єднання», – наголошує Геращенко.

«Сильна Армія. Мова, а не какая разніца. Віра і українська церква, а не філія ФСБ в рясах. Ми вітаємо всі кроки, які спрямовані на посилення ЗСУ, захист і розвиток української мови і заборону кремлівської церкви. І щиро їх підтримуємо. Богослужіння ПЦУ в Лаврі – це деокупація центру Києва. Нарешті», – резюмує Геращенко.

Нагадаємо, п'ятий президент України Петро Порошенко до річниці отримання Томосу вирушив на Фанар (Стамбул), а також привітав ПЦУ з наміром провести першу службу у Києво-Печерській лаврі на Різдво 7 січня.

Зазначимо, 6 січня 2019 року у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня того ж року у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Перед завершенням богослужіння експрезидент Петро Порошенко з дружиною та молодшими дітьми першими отримали причастя. Звершував літургію та проводив таїнство причастя предстоятель Православної церкви України Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

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Теги: церква Європейська солідарність історія армія Ірина Геращенко Facebook томос деокупація

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