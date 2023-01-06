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Томос – основа нашої духовної свободи

glavcom.ua
Вручення Вселенським патріархом Варфоломієм Томосу в руки патріарху Епіфанію
фото з відкритих джерел

Україна отримала омріяну тисячоліттями духовну незалежність

Апостол Павло казав: «Коли Бог за нас, то хто проти нас?»

У цей день, рівно чотири роки тому звершилася велика історична справа, в якій Бог був з нами, і ми були з Богом! Православна Церква України отримала Томос від Вселенського патріарха.

Створення автокефальної Православної Церкви України – запорука нашої незалежності. Це – основа основ нашої духовної свободи. Ми розірвали пута, які прив’язували нас до Москви з її фантазіями про Україну як канонічну територію РПЦ. І сьогодні маємо завершити розпочате раз і назавжди.

Не перестану дякувати Вселенському патріарху як духовному провіднику православного люду, як постаті глобального масштабу, який почув наш голос і наші прохання. Вдячний всім українцям, які свято вірили та молилися, щоб Україна отримала ту омріяну тисячоліттями духовну незалежність. Ми виконали свій обов’язок перед минулими і наступними поколіннями.

***

Пам‘ятаю цей урочистий момент 5 січня, коли відбулося підписання Вселенським патріархом Варфоломієм Томосу. Пам’ятаю передчуття свята духовної незалежності – вручення Томосу предстоятелю Православна Церква України і всій Україні, яке відбулося 6 січня.

Для нашої команди ніколи не стояло питання, чи варто боротися за нашу Українську Церкву. Ми своє робили. Сьогодні вже ні в кого немає сумнів, що духовна незалежність від ворога – це питання національної безпеки, а Армія, Мова, Віра – єдино правильний стратегічний вибір.

Зараз час завершувати ту роботу, яку розпочала наша команда. Щоб українські православні з‘єдналися в єдиній, своїй, автокефальній Церкві. А російська церква – посібник російського терористичного режиму – була засуджена і понесла відповідальність. рпц має бути позбавлена будь-яких можливостей впливати на Україну.

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Джерело
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Теги: церква свята армія незалежність православна церква Україна томос свято

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