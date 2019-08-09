ДБР мовчить про справи проти Порошенка



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12 серпня Порошенка чекають на допит

Журналісти цікавилися у запиті до ДБР, кого з колишніх і діючих посадових осіб планується допитати в рамках кримінальних справ щодо Порошенка

Державне бюро розслідувань засекретило інформацію щодо відкритих кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній президент Петро Порошенко.

Про це 9 серпня повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію ДБР.

Журналісти цікавилися у запиті до ДБР, кого з колишніх і діючих посадових осіб планується допитати в рамках зазначених кримінальних справ.

У свою чергу ДБР відповіло, що сторонами кримінальних проваджень, відповідно до розділу 3 Кримінально-процесуального кодексу, є сторона звинувачення і сторона захисту.

«Надання доступу до зазначеної інформації особам, які не мають певного процесуального статусу, Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено», - сказано у відповіді.

Крім того, ДБР відмовилося повідомити, чи планується допитати депутата Верховної Ради Ігоря Кононенка («Блок Петра Порошенка»), колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, міністра оборони Степана Полторака і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Також ДБР не повідомило, в рамках скількох кримінальних проваджень перевіряються можливі протиправні дії Порошенка.

В ДБР підкреслили, що передчасне розголошення даних досудового розслідування може вплинути на перебіг розслідування, завдати шкоди повноті й об'єктивності встановлення обставин кримінального правопорушення, інтересам потерпілого, підозрюваного та інших учасників провадження.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань викликало на допит Порошенка на 12 серпня.

Як повідомлялось, директор державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко, а п’ятий президент заперечує дійсність, коли каже, що таких справ немає.

Нагадаємо, ДБР відкрило справу за фактом можливих незаконних дій прикордонників та митників при оформленні поїздки Порошенка на Мальдіви.