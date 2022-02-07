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    ДБР проводить обшуки у рідному місті Зеленського

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    Тиждень у Кривому Розі розпочався з обшуків міськради - ДБР проводить обшуки у рідному місті Зеленського
    Тиждень у Кривому Розі розпочався з обшуків міськради
    фото: ДБР

    Справа стосується втрати держбюджетом майже 700 млн грн

    У Кривому Розі Державне бюро розслідувань проводить обшуки у будівлі міської ради та виконавчого комітету. За повідомленням Державного бюро розслідувань, слідчі дії відбуваються у межах кримінального провадження щодо службової недбалості посадовців, яка призвела до втрати бюджетом майже 700 млн гривень.

    Згідно з даними слідства, Криворізька міськрада уклала 82 договори з великим підприємством на оренду земельних ділянок. Вартість оренди була занижена в інтересах підприємства.

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    ДБР проводить обшуки у рідному місті Зеленського
    ДБР проводить обшуки у рідному місті Зеленського

    Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

    До слова, 1 лютого на підприємства Ахметова у Кривому Розі прийшли силовики з обшуками.

    Згодом у СБУ пояснили, що у Кривому Розі 1 лютого слідчо-оперативна група у складі співробітників Офісу генерального прокурора, Бюро економічної безпеки та СБУ на підставі ухвал Печерського районного суду Києва провела слідчі дії на декількох гірничо-збагачувальних підприємствах. У Службі безпеки заявляють, що підприємства Ахметова начебто «умисно занижували податкові зобовʼязання».

    Згодом податківці підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах групи «Метінвест».

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    Теги: обшук СБУ міськрада бюджет Кривий Ріг Державне бюро розслідувань Дніпропетровщина
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    ДБР проводить обшуки у рідному місті Зеленського