ДБР проводить обшуки у рідному місті Зеленського

Тиждень у Кривому Розі розпочався з обшуків міськради

Справа стосується втрати держбюджетом майже 700 млн грн

У Кривому Розі Державне бюро розслідувань проводить обшуки у будівлі міської ради та виконавчого комітету. За повідомленням Державного бюро розслідувань, слідчі дії відбуваються у межах кримінального провадження щодо службової недбалості посадовців, яка призвела до втрати бюджетом майже 700 млн гривень.

Згідно з даними слідства, Криворізька міськрада уклала 82 договори з великим підприємством на оренду земельних ділянок. Вартість оренди була занижена в інтересах підприємства.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

До слова, 1 лютого на підприємства Ахметова у Кривому Розі прийшли силовики з обшуками.

Згодом у СБУ пояснили, що у Кривому Розі 1 лютого слідчо-оперативна група у складі співробітників Офісу генерального прокурора, Бюро економічної безпеки та СБУ на підставі ухвал Печерського районного суду Києва провела слідчі дії на декількох гірничо-збагачувальних підприємствах. У Службі безпеки заявляють, що підприємства Ахметова начебто «умисно занижували податкові зобовʼязання».

Згодом податківці підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах групи «Метінвест».