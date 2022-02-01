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    Держбюро розслідувань спростувало чутки про самогубство нацгвардійця Рябчука

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    Артемій Рябчук перебуває під вартою - Держбюро розслідувань спростувало чутки про самогубство нацгвардійця Рябчука
    Артемій Рябчук перебуває під вартою
    фото: Громадське

    У Бюро закликали журналістів послуговуватися офіційною інформацією та не поширювати фейки

    Державне бюро розслідувань спростовує чутки про самогубство Артемія Рябчука, якого підозрюють у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі. Пресслужба ДБР повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності.

    «Підозрюваний перебуває під вартою, його життю і здоров’ю нічого не загрожує», – сказано в заяві.

    У ДБР запевнили, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше завершити досудове розслідування у цій резонансній справі і притягнути винних до відповідальності.

    Також у Бюро закликали журналістів послуговуватися офіційною інформацією та не поширювати фейки.

    Тим часом у нацгвардійця, який розстріляв побратимів, з'явилася фан-група. Люди пишуть, що не вважають Рябчука винним й хочуть «зламати систему». Спільнота на підтримку нацгвардійця, який влаштував криваву бійню у Дніпрі, з'явилася спочатку на Facebook, а тепер ще й в Instagram.

    Нагадаємо, у Дніпрі 29 січня прощалися з загиблими військовими.

    Як відомо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

    Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

    До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

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    Теги: трагедія Дніпро вбивство Нацгвардія обстріл розслідування Державне бюро розслідувань самогубство
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    Держбюро розслідувань спростувало чутки про самогубство нацгвардійця Рябчука