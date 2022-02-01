Держбюро розслідувань спростувало чутки про самогубство нацгвардійця Рябчука

У Бюро закликали журналістів послуговуватися офіційною інформацією та не поширювати фейки

Державне бюро розслідувань спростовує чутки про самогубство Артемія Рябчука, якого підозрюють у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі. Пресслужба ДБР повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності.

«Підозрюваний перебуває під вартою, його життю і здоров’ю нічого не загрожує», – сказано в заяві.

У ДБР запевнили, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше завершити досудове розслідування у цій резонансній справі і притягнути винних до відповідальності.

Також у Бюро закликали журналістів послуговуватися офіційною інформацією та не поширювати фейки.

Тим часом у нацгвардійця, який розстріляв побратимів, з'явилася фан-група. Люди пишуть, що не вважають Рябчука винним й хочуть «зламати систему». Спільнота на підтримку нацгвардійця, який влаштував криваву бійню у Дніпрі, з'явилася спочатку на Facebook, а тепер ще й в Instagram.

Нагадаємо, у Дніпрі 29 січня прощалися з загиблими військовими.

Як відомо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

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