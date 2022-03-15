Уряд запроваджує пакет рішень задля підтримки бізнесу

Економіка має працювати скрізь, де це можливо – Зеленський

Кабінет Міністрів України узгодив пакет рішень для підтримки економіки України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення уночі 15 березня.

«Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша й друга групи ФОПів – ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто якщо зможете – сплачуйте. Не можете – нема питань», – оголосив Зеленський.

Також запроваджується максимальна дерегуляція бізнесу.

«Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально. Щоб міста оживали. Щоб усюди, де немає бойових дій, продовжувалося життя. Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону. Це лише початкові два кроки нашої податкової реформи. Далі буде», – анонсував глава держави.

Також він розповів, що російська армія вже втратила в Україні вбитими більше, ніж у Чечні – Зеленський (відео).

Читайте також: