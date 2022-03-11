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    Події в Україні

    «Байрактар» на висоті: ЗСУ на Київщині знищили пункт управління окупантів (відео)

    На Київщині &laquo;Байрактар&raquo; спрацював на відмінно - «Байрактар» на висоті: ЗСУ на Київщині знищили пункт управління окупантів (відео)
    На Київщині «Байрактар» спрацював на відмінно
    скріншот із відео

    Наші бійці стерли з лиця землі командний пункт ворогів

    Повітряні сили ЗСУ здобули ще одну важливу перемогу. У п'ятницю, 11 березня, нашим оборонцям вдалося знищити командний пункт окупантів на Київщині. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний.

    Ліквідувати пункт управління загарбників у селищі Макарів під Києвом допоміг Bayraktar. Погодьтеся, можна дивитися вічно, як наші оператори ювелірно керують безпілотником та влучають точнісінько у ворожу ціль.

    Нагадаємо, раніше військові показали, як Bayraktar знищує російську техніку. Фантастичне відео.

    Як відомо, «Байрактар» – це нові безпілотники, які отримала Україна. Вони вже стали на бойові чергування.

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    Теги: окупанти ЗСУ Київщина
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    «Байрактар» на висоті: ЗСУ на Київщині знищили пункт управління окупантів (відео)