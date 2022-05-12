Де українцям платять найбільше: перелік країн

Зараз визначальним в рішеннях українців їхати за кордон є фактор безпеки

Через віддаленість від України ряд країн користуються не таким значним попитом серед заробітчан. Все через невелику кількість пропозицій роботи або складну процедуру прийому наших громадян,

OLX Робота дослідила ринок працевлаштування країн, які зараз обирають українці.

Країни з найвищою медіаною заробітною платою станом на травень 2022 року:

1. Австралія – 175 530 грн.

2. Норвегія – 130 000 грн.

3. США – 99 950 грн.

4. Швеція – 86 005 грн.

5. Ізраїль – 85 000 грн.

«Зараз визначальним в рішеннях українців їхати за кордон, крім рівня зарплат та наявності роботи всередині країни, є фактор безпеки. Зокрема, ми фіксуємо, що найактивніше на закордонні вакансії відгукуються пошукачі на Львівщині та Івано-Франківщині, де висока конкуренція через насиченість ринку внутрішньо переміщеними українцями. Також серед лідерів Київська, Одеська та Дніпропетровська області», — розповідає керівниця напрямку OLX Робота та Сервіси Марія Абдулліна

Водночас після звільнення півночі країни від військ ворога, українці почали поступово повертатись додому. При цьому соціологічні опитування свідчать, що нинішня хвиля міграції, в тому числі трудової, має тимчасовий характер.

Так, за даними соціологічної групи «Рейтинг» більш ніж половина тих, хто залишив Україну через війну, планують найближчим часом або трохи пізніше повернутися додому.

«Ще понад 40% збираються повертатись на Батьківщину після завершення війни. Українці прагнуть працювати вдома та відновлювати економіку, адже країна без них ніяк», — розповідають в OLX Робота.

Нагадаємо, що Уряд запустив експериментальний проєкт, який дозволить громадянам України одночасно оформити й внутрішній, і закордонний паспорт.