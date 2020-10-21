Все заради виборів: цього тижня кияни зможуть отримати паспорт навіть у неділю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Центри надання адміністративних послуг міста Києва працюватимуть у вихідні

Центри надання адміністративних послуг у Києві працюватимуть 23, 24 та 25 жовтня. Зокрема, видаватимуть паспорти, аби кияни могли здійснити волевиявлення на місцевих виборах 25 жовтня. Про це повідомила директорка Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг Наталія Шамрай.

За її словами, для забезпечення мешканцям можливості реалізувати своє виборче право, закріплене у статті 38 Конституції України, на місцевих виборах 2020 року, Центри надання адміністративних послуг міста Києва працюватимуть:

23 жовтня (п’ятниця) – 9:00-16:45;

24 жовтня (субота) – 9:00-18:00;

25 жовтня (неділя) – 9:00-20:00.

Шамрай нагадала, що Центри надання адміністративних послуг на період запровадженого карантину приймають та видають документи за попереднім записом. Зареєструватись у чергу можна за допомогою мобільного додатку, який допоможе заздалегідь обрати зручну дату і час візиту:

мобільний додаток для користувачів iOS – http://surl.li/ektj;

мобільний додаток для користувачів Android – http://surl.li/exzi.

Якщо необхідна допомога при реєстрації в електронну чергу або виникли інші питання, можна звернутися до Call-центру: 202-60-38; 202-60-39.

«Усі Центри надання адміністративних послуг міста Києва працюватимуть навіть у день виборів – 25 жовтня. У разі, якщо з якихось причин ви не змогли записатися в електронну чергу, ви все одно отримаєте паспорт, особисто звернувшись у ЦНАП», – пояснила Шамрай.

Для уточнення наявності паспорта необхідно зателефонувати за номерами Call-центру: 202-60-38; 202-60-39.