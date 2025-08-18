Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів

Міністр додав, що із необхідних $45 млрд, вже є зобов’язання партнерів, які дозволяють покрити $35 млрд (78%)

Міністерство фінансів передбачає, що дефіцит державного бюджету на 2026 рік буде складати $45 млрд. На сьогодні в уряду є зобов’язання від зовнішніх партнерів щодо покриття лише $35 млрд. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на презентацію Програми діяльності уряду.

«Є потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік. На сьогоднішній момент, вона складає $45 млрд (вона включає також видатки з погашення боргів). Якщо взяти в цілому дефіцит без видатків на погашення попередніх боргів, дефіцит планується на рівні $42 млрд, як під час кожного з років повномасштабної війни», – сказав він.

Міністр додав, що із необхідних $45 млрд, вже є зобов’язання партнерів, які дозволяють покрити $35 млрд (78%).

«У нас на наступний рік на сьогоднішній момент є зобов’язання, які потенційно можна спрямувати на фінансування дефіциту держбюджету на рівні $35 млрд. Ми розуміємо, що цього не достатньо. Нам потрібно мобілізувати зусилля, в тому числі перемовні зусилля, для того, щоб закрити 2026 рік», – сказав міністр.

Сергій Марченко додав, що Мінфін обговорює із партнерами дворічний горизонт планування обсягів зовнішньої допомоги, щоб планувати покриття витрат на 2026-2027 роки.

Нагадаємо, Нацбанк прогнозує, що у 2025 році Україна отримає близько $54 млрд зовнішньої фінансової допомоги, що дозволить без залучення емісії покрити дефіцит бюджету навіть в умовах зростання оборонних витрат.

Базовий сценарій НБУ передбачає, що у 2026 році Україна отримає близько $35 млрд, а у 2027 році – $30 млрд зовнішньої підтримки. Третина цих коштів уже анонсована партнерами, щодо решти – перемовини тривають.

До слова, станом на 1 липня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $45 065,6 млн. У червні вони збільшилися на 1,2%.