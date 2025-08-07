Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива

фото: Reuters

Ціль Росії на вчорашніх переговорах – відірвати Україну від Європи

NYT пише про зустріч Путіна та Трампа наступного тижня. Вона можлива лише при підписанні угоди про щось. А цього поки не видно.

• 1 •

Введення санкцій по Індії – це головна ознака того, що Трамп  не вірить в прогрес. І демонструє всім, що його не треба водити за ніс.

• 2 •

Ціль Росії на вчорашніх переговорах – відірвати Україну від Європи і звідси ідея тристоронніх переговорів без ЄС. Для нас це дуже поганий сценарій, бо ми є частиною переговорів ЄС-США та ЄС -США-КНР. І те, що протягом тижня ітимуть консультації Вашингтона з європейцями для нас плюс.

• 3 •

⁠Путін вважає, що вести переговори потрібно тоді,  коли ти можеш підняти ставки. Вчорашня розмова з Віткоффом – це розмова від безвиході і бажання затягнути час. Наступні його репернітточки по підняттю ставок – це момент, як мінімум, падіння Покровська (або коли буде зафіксовано щось важливе на фронті). Плюс йому потрібно понагнітати ситуацію в Білорусі з навчаннями. Але найголовніше, йому б хотілося, дотягти до зустрічі з Сі , щоб отримати від останнього певні усні гарантії. Тому він, як завжди, тягтиме час. Але варто звернути увагу, що його часові лаги все зменшуються. Тому зараз, якщо й можна про щось теоретично говорити, то, як максимум,  можна говорити тимчасове повітряне перемирʼя. Але, схоже, в розмові з Віткоффом він вчергове підняв питання про анексію неокупованих територій, як головну умову переговорів.

• 4 •

Путін знову розчохлив ядерну істерію. Я завжди вважав, що його золота мрія (його гра в солдатики) – це переграти карибську кризу, де американські кораблі з боєголовками розвертаються назад, а не навпаки. Але він боягуз. І тому ніякої ядерної загрози немає.

Виходячи з вищесказаного, я не вірю, що зараз буде відбуватися щось суттєве (переговори будуть, але це більше про майбутнє ніж про сьогодні, хоча повторюся: невелика вірогідність повітряного перемирʼя існує).

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
