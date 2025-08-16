Головна Країна Події в Україні
Трамп передав вимогу Путіна щодо територій. Reuters дізналося, що відповів Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський постійно заявляє, що не може поступитися територією без змін до конституції України
фото: Офіс президента

Путін готовий заморозити більшість лінії фронту, якщо українські війська вийдуть з території всієї Донецької області

Президент США Дональд Трамп передав вимоги російського президента Володимира Путіна, які він озвучив на саміті на Алясці 15 серпня, щодо українських територій. Як інформує «Главком», про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела, знайомі зі змістом розмови Трампа та Зеленського після саміту на Алясці.

Як стверджують співрозмовники видання, американський президент повідомив, що Путін готовий заморозити більшість лінії фронту, якщо українські війська вийдуть із території всієї Донецької області.

«Зеленський відкинув цю вимогу», – повідомляє Reuters.

В інтерв’ю Fox News Трамп дав зрозуміти, що вони з Путіним обговорили передачу земель та гарантії безпеки для України та «здебільшого дійшли згоди».

«Я думаю, що ми досить близькі до угоди. Україна має на це погодитися. Можливо, вони скажуть ні», – сказав він.

Дональд Трамп також сказав, що порадив би Зеленському укласти таку угоду, оскільки Росія – дуже велика держава, на відміну від України.

Агентство Reuters нагадало, Зеленський постійно заявляє, що не може поступитися територією без змін до конституції України, а такі «міста-фортеці» як Слов’янськ і Краматорськ є оплотом проти російського просування в ще більшу кількість регіонів.

Нагадаємо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. 

