Головна Світ Політика
search button user button menu button

Умови Путіна: що відомо про «мирні пропозиції» та поступки від Росії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Умови Путіна: що відомо про «мирні пропозиції» та поступки від Росії
Україні буде заборонено вступати до НАТО
колаж: glavcom.ua

ЗМІ: На саміті на Алясці обговорили «мирні пропозиції», що передбачають поступки України та Росії

Згідно з інформацією від джерел, знайомих з позицією Москви, російський диктатор Володимир Путіна та президент США Дональд Трамп, обговорили на саміті на Алясці «мирні пропозиції», які передбачають територіальні поступки з боку України. Ця інформація з’явилася наступного дня після їхньої зустрічі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно з обговорюваними пропозиціями, Росія відмовиться від невеликих ділянок окупованої території України, тоді як Київ поступиться частиною східних земель, які Москва не змогла захопити.

Ключові пункти пропозицій

За даними джерел, які побажали залишитися анонімними, пакет пропозицій включає:

  • Відведення військ: Київ повністю виведе війська зі східних Донецької та Луганської областей.
  • Замороження лінії фронту: Росія візьме на себе зобов'язання заморозити лінії фронту в південних областях – Херсонській та Запорізькій.
  • Обмін територіями: Росія буде готова повернути порівняно невеликі ділянки окупованих земель на півночі Сумської та північно-східній Харківській областей.
  • Статус Криму та санкції: Росія прагнутиме формального визнання суверенітету над Кримом та скасування принаймні частини санкцій.
  • НАТО та гарантії безпеки: Україні буде заборонено вступати до НАТО, хоча Путін, імовірно, був відкритий до надання певних гарантій безпеки.
  • Російська мова та церква: Росія також вимагатиме офіційного статусу російської мови та права для Російської православної церкви вільно діяти на території України.

Трамп в інтерв'ю заявив, що вони з Путіним «здебільшого дійшли згоди» щодо передачі земель та гарантій безпеки. «Я думаю, що ми досить близькі до угоди», – сказав він, додавши, що «Україна має на це погодитися. Можливо, вони скажуть «ні»».

Президент США Дональд Трамп передав вимоги російського президента Володимира Путіна, які він озвучив на саміті на Алясці 15 серпня, щодо українських територій. 

Нагадаємо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. 

Читайте також:

Теги: путін війна росія Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін не втратив нагоди поїздити лімузином Трампа
Хто ще, окрім Путіна, їздив у лімузині Трампа: подробиці від CBS
Вчора, 12:22
Російські джерела нещодавно поширили таке відео із села Андріївка-Клевцове, заявляючи про його «захоплення»
Українська розвідка викрила нову тактику російської пропаганди
Вчора, 11:22
Вранці у п’ятницю біля Північних Курил уже зафіксували два землетруси магнітудою 5,2 та 5,3
Поблизу Північних Курил відбулося три землетруси за ранок
15 серпня, 06:44
6 серпня, до Білорусі вже прибув перший ешелон із військовослужбовцями та технікою Російської Федерації
Міноборони Білорусі назвало дату спільних навчань із РФ
12 серпня, 12:58
Ворог хоче зачепитися за Куп'янськ та Покровськ
Запеклі бої на Сумщині: ЗСУ тримають «хитку рівновагу»
11 серпня, 10:40
Спецслужби готуються до диверсій у Німеччині
Німецькі спецслужби попередили про загрозу саботажу з боку РФ – Bild
8 серпня, 20:42
Землетрус на Камчатці: хвиля цунамі досягла узбережжя США
Землетрус на Камчатці: хвиля цунамі досягла узбережжя США
30 липня, 19:57
Все, що зараз робить Трамп націлене не стільки на Росію, скільки на Китай
«Прискорений» ультиматум Трампа. Чого очікувати
29 липня, 09:07
Широковухий складчатогуб. Війна завдала значної шкоди популяціям кажанів в Україні
Через війну знищено тисячі колоній кажанів: науковиця звернулася до українців
23 липня, 17:33

Політика

Умови Путіна: що відомо про «мирні пропозиції» та поступки від Росії
Умови Путіна: що відомо про «мирні пропозиції» та поступки від Росії
Литва закликає ЄС готувати 19-й пакет санкцій проти Росії
Литва закликає ЄС готувати 19-й пакет санкцій проти Росії
Фіцо закликав надати Росії гарантії безпеки
Фіцо закликав надати Росії гарантії безпеки
Вибухи у Росії, гарантії безпеки для України від Трампа: головне за ніч
Вибухи у Росії, гарантії безпеки для України від Трампа: головне за ніч
Донька Келлога розкритикувала червону доріжку для Путіна, яку стелили військові США
Донька Келлога розкритикувала червону доріжку для Путіна, яку стелили військові США
Мерц пообіцяв дати Зеленському пораду перед зустріччю з Трампом
Мерц пообіцяв дати Зеленському пораду перед зустріччю з Трампом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
3299
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву
3124
Що Трамп подарував Путіну? У готелі на Алясці знайдено документ, який розкриває нові деталі зустрічі
2662
У столичних супермаркетах з'явився незвичний cільський делікатес (фото)
2288
Трамп передав вимогу Путіна щодо територій. Reuters дізнався, що відповів Зеленський

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua