Умови Путіна: що відомо про «мирні пропозиції» та поступки від Росії

ЗМІ: На саміті на Алясці обговорили «мирні пропозиції», що передбачають поступки України та Росії

Згідно з інформацією від джерел, знайомих з позицією Москви, російський диктатор Володимир Путіна та президент США Дональд Трамп, обговорили на саміті на Алясці «мирні пропозиції», які передбачають територіальні поступки з боку України. Ця інформація з’явилася наступного дня після їхньої зустрічі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно з обговорюваними пропозиціями, Росія відмовиться від невеликих ділянок окупованої території України, тоді як Київ поступиться частиною східних земель, які Москва не змогла захопити.

Ключові пункти пропозицій

За даними джерел, які побажали залишитися анонімними, пакет пропозицій включає:

Відведення військ: Київ повністю виведе війська зі східних Донецької та Луганської областей.

Київ повністю виведе війська зі східних Донецької та Луганської областей. Замороження лінії фронту: Росія візьме на себе зобов'язання заморозити лінії фронту в південних областях – Херсонській та Запорізькій.

Росія візьме на себе зобов'язання заморозити лінії фронту в південних областях – Херсонській та Запорізькій. Обмін територіями: Росія буде готова повернути порівняно невеликі ділянки окупованих земель на півночі Сумської та північно-східній Харківській областей.

Росія буде готова повернути порівняно невеликі ділянки окупованих земель на півночі Сумської та північно-східній Харківській областей. Статус Криму та санкції: Росія прагнутиме формального визнання суверенітету над Кримом та скасування принаймні частини санкцій.

Росія прагнутиме формального визнання суверенітету над Кримом та скасування принаймні частини санкцій. НАТО та гарантії безпеки: Україні буде заборонено вступати до НАТО, хоча Путін, імовірно, був відкритий до надання певних гарантій безпеки.

Україні буде заборонено вступати до НАТО, хоча Путін, імовірно, був відкритий до надання певних гарантій безпеки. Російська мова та церква: Росія також вимагатиме офіційного статусу російської мови та права для Російської православної церкви вільно діяти на території України.

Трамп в інтерв'ю заявив, що вони з Путіним «здебільшого дійшли згоди» щодо передачі земель та гарантій безпеки. «Я думаю, що ми досить близькі до угоди», – сказав він, додавши, що «Україна має на це погодитися. Можливо, вони скажуть «ні»».

Президент США Дональд Трамп передав вимоги російського президента Володимира Путіна, які він озвучив на саміті на Алясці 15 серпня, щодо українських територій.

Нагадаємо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії.