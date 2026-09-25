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Україна отримає ліцензії для виробництва ракет Patriot. Зеленський повідомив про рішення Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україна отримає ліцензії для виробництва ракет Patriot. Зеленський повідомив про рішення Трампа
Зенітний ракетний комплекс Patriot
фото: Getty Images

Зеленський каже, що рішення про передачу ліцензій уже остаточно ухвалене

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає ліцензії для виробництва ракет для систем Patriot. За його словами, відповідне рішення ухвалив президент США Дональд Трамп. Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

На запитання журналіста, чи є вже домовленості щодо ліцензії та термінів її передачі, Зеленський відповів: «Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я прийняв остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет Петріот Україна отримає», – заявив президент.

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Як відомо, 22 вересня 2026 року Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Під час переговорів сторони обговорили посилення української ППО та можливість виробництва в Україні ракет-перехоплювачів для Patriot.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон обговорює з Україною можливість передачі ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Водночас американська сторона розглядає можливість дозволити виробництво старішої версії ракет. 

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати ще не ухвалили остаточного рішення щодо виробництва ракет для ЗРК Patriot на території України. 

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Patriot

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