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500 ракет до Patriot для України. Журналіст повідомив, коли очікувати постачання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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500 ракет до Patriot для України. Журналіст повідомив, коли очікувати постачання
Система протиповітряної оборони НАТО «Patriot»
фото: Getty Images

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE

Постачання Україні 500 ракет PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot, яке схвалив Держдеп США, очікується не раніше ніж після 2030 року. Про це повідомив журналіст Radio Free Europe/Radio Liberty у Вашингтоні Алекс Рауфоглу, передає «Главком».

За даними джерел журналіста, виробництво та передача ракет PAC-3 очікуються не раніше ніж після 2030 року.

Також журналіст наголосив, що це практично не розв'язує проблему гострого дефіциту ракет-перехоплювачів в Україні напередодні зими.

Нагадаємо, Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE для зенітних ракетних комплексів Patriot. Загальна вартість потенційної угоди, яка також передбачає постачання супутнього обладнання, становить $2,1 млрд.

До слова, президент Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати знайти можливість передати Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot уже найближчими місяцями. Глава держави наголосив, що дозвіл Вашингтона на можливий продаж озброєння важливий, однак Україна потребує ракет до початку та під час цієї зими.

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Теги: ракета Patriot військова допомога

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