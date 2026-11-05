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Зеленський зустрівся з президентом Португалії в Мадриді (відео)

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Зеленський зустрівся з президентом Португалії в Мадриді (відео)
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з португальським лідером Антоніу Жозе Сегуру в Мадриді
фото: ТСН

Україна вперше бере участь у заходах 30-го Іберо-американського саміту. Президент також проведе низку двосторонніх переговорів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру в Мадриді. Сторони обговорили підтримку української енергетики, захист населення та можливості спільного виробництва зброї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис президент у соцмережах. 

Під час зустрічі Зеленський також розповів про наслідки російських атак на українські міста та громади. За його словами, через удари дронів і ракет зазнає пошкоджень енергетична інфраструктура, відновлення якої є складним завданням.

«Ми обговорили з паном президентом, як Португалія може підтримати нашу енергосистему і захист життя в Україні. Говорили і про наші можливості для спільного виробництва зброї», – повідомив Зеленський.

Президент України висловив сподівання на нові кроки Португалії на підтримку України.

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Зустріч відбулася в межах заходів 30-го Іберо-американського саміту. Україна вперше долучається до заходів у межах саміту. Очікується, що Зеленський виступить на спеціальній панелі, присвяченій Україні.

Крім зустрічі з португальським лідером, у програмі візиту передбачені двосторонні переговори з президентами Гондурасу та Гватемали, а також прем'єр-міністрами Андорри та Іспанії.

Серед тем переговорів — розвиток співпраці у сфері безпілотних технологій, зокрема можливі домовленості щодо спільних проєктів із виробництва дронів.

Подробиці зустрічі Зеленського із Сегуру та її результати наразі не оприлюднені.

Нагадаємо, 4 листопада «Главком» повідомляв про прибуття Зеленського до Іспанії. Президент назвав головними пріоритетами візиту посилення української протиповітряної оборони, захист населення та розвиток спільного оборонного виробництва. Також він анонсував найближчими днями контакти з американською стороною.

Раніше «Главком» писав про розмову Зеленського з новообраним президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру. У березні 2026 року сторони обговорили продовження підтримки України та можливості спільного виробництва озброєння.

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Теги: відео переговори озброєння Володимир Зеленський

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