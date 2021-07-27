«Дельта»-паті чи Хресний хід? Мережу збурило сприяння, яке українська влада надає церкві ворожої держави

Поліція ніяк не реагує на порушення учасниками хресної ходи правил карантину

Ексчлен ЦВК Андрій Магера проілюстрував нелогічність дій української влади двома світлинами

Колишній член Центральної виборчої комісії Андрій Магера провів паралелі між порушенням карантину під час хресної ходи церкви Московського патріархату в Києві та «героїчним» затриманням спортсмена, який купався в Дніпрі.

Так, на першому фото – один-єдиний спортсмен купається в Дніпрі. Його ловить поліція, бо він порушує правила карантину щодо коронавірусу.

На другому фото – РПЦ в Україні зібрала в умовах пандемії коронавірусу масу людей в центрі Києва, а в самому місті – транспортний колапс. Ніхто нікого не ловить і не переслідує, – зазначає Магера у Facebook.

«Бойовий загін ФСБ в Україні – практично як свята і недоторканна корова. Дійсно, це ж не волонтерів чи добробатів переслідувати, правда?», – риторично запитав ексчлен ЦВК.

Також у мережі оприлюднили кадр з проросійського телеканалу «Наш», який підписав протодиякона церкви Московського патріархату В’ячеслава Павліва «засновником охоронної структури».

«Може, це від диявола охорона, а ти…», «Бойове кадило», «Сюр», – коментують фото користувачі соцмереж.

До слова, блогер відреагував на хресний хід РПЦ: навіть у Москві заборонили це безумство, а в Києві дозволили.

Як повідомлялося, з нагоди 1033-ї річниці Хрещення України-Русі у соборах і церквах Києва відбудуться Божественні літургії та пройде хресна хода.

27 липня віряни церкви Московського патріархату прийшли на Володимирську гірку, де відбувся урочистий молебен.

Після цього розпочався масштабний багатотисячний хресний хід церкви Московського патріархату від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

Для гарантування публічної безпеки та порядку під час релігійних заходів у центрі Києва залучено всі підрозділи столичної поліції, військовослужбовців Нацгвардії, співробітників ДСНС та придані сили інших областей.

На маршруті слідування вірян виставлено автомобільні пожежні пости.