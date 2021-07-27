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    Через хресний хід у центр Києва стягнули поліцію, нацгвардійців і рятувальників (фото)

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    До Києва з'їхалися тисячі вірян - Через хресний хід у центр Києва стягнули поліцію, нацгвардійців і рятувальників (фото)
    До Києва з'їхалися тисячі вірян
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці сформували резервні групи з метою негайного припинення правопорушень

    Для забезпечення публічної безпеки та порядку під час релігійних заходів у центрі Києва залучені всі підрозділи столичної поліції, військовослужбовці Нацгвардії, співробітники ДСНС та придані сили інших областей. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Після проведення інструктажів поліцейські, нацгвардійці та рятувальники заступили на охорону громадського порядку.

    Правоохоронці узгодили свої дії, вивчили маршрути пересування вірян та сформували додаткові резервні групи з метою негайного припинення правопорушень.

    Наразі поліція продовжує забезпечувати правопорядок, аби релігійні заходи у столиці відбулися спокійно і без порушень.

    Окрім того, за маршрутом руху колони правоохоронці організували локації з наметами для роздачі питної води, де також присутні медичні працівники.

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    Через хресний хід у центр Києва стягнули поліцію, нацгвардійців і рятувальників (фото)
    Через хресний хід у центр Києва стягнули поліцію, нацгвардійців і рятувальників (фото)
    Через хресний хід у центр Києва стягнули поліцію, нацгвардійців і рятувальників (фото)
    Через хресний хід у центр Києва стягнули поліцію, нацгвардійців і рятувальників (фото)

    Нагадаємо, з нагоди 1033-ї річниці Хрещення України-Русі у соборах і церквах Києва відбудуться Божественні літургії та пройде хресна хода.

    Як повідомляв «Главком», на хресний хід, який сьогодні у Києві влаштовує церква Московського патріархату, вже з’їхалися віряни.

    27 липня столичні правоохоронці посилять заходи безпеки у центрі міста.

    Окрім того, патрульна поліція попередила про обмеження руху транспорту у центрі Києва із проведенням заходів.


    Теги: Національна поліція України церква Київ ДСНС Нацгвардія хресний хід хрещення рятувальники
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    Через хресний хід у центр Києва стягнули поліцію, нацгвардійців і рятувальників (фото)