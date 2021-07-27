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    Хресний хід у Києві: рятувальники приготувались до надзвичайних ситуацій (фото)

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    На маршруті хресного ходу виставлені автомобільні пожежні пости - Хресний хід у Києві: рятувальники приготувались до надзвичайних ситуацій (фото)
    На маршруті хресного ходу виставлені автомобільні пожежні пости
    Фото: ДСНС

    У центрі Києва чергують декілька десятків рятувальників

    Рятувальники Головного управління ДСНС у Києві чергують в місцях проведення хресного ходу та на Володимирській гірці. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС

    Зокрема, до чергування залучено піші патрулі рятувальників, які по усіх периметрах хресного ходу забезпечують безпечне його проходження. Крім того, на маршруті слідування вірян виставлені автомобільні пожежні пости.

    Всього для забезпечення безпечного проведення заходів залучено 64 чоловіки особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.

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    Хресний хід у Києві: рятувальники приготувались до надзвичайних ситуацій (фото)
    Хресний хід у Києві: рятувальники приготувались до надзвичайних ситуацій (фото)
    Хресний хід у Києві: рятувальники приготувались до надзвичайних ситуацій (фото)
    Хресний хід у Києві: рятувальники приготувались до надзвичайних ситуацій (фото)

    Як повідомлялося, з нагоди 1033-ї річниці Хрещення України-Русі у соборах і церквах Києва відбудуться Божественні літургії та пройде хресна хода.

    Віряни церкви Московського патріархату прийшли на Володимирську гірку, де відбудеться урочистий молебен.

    Патрульна поліція попередила про обмеження руху транспорту у центрі Києва із проведенням заходів.

    Для забезпечення публічної безпеки та порядку під час релігійних заходів у центрі Києва залучені всі підрозділи столичної поліції, військовослужбовці Нацгвардії, співробітники ДСНС та придані сили інших областей.

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    Теги: церква Київ ДСНС хресний хід хрещення рятувальники
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    Хресний хід у Києві: рятувальники приготувались до надзвичайних ситуацій (фото)