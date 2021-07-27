Хресний хід РПЦ в Києві. Чому влада допускає це безумство?

Вчера РПЦ официально заявила, что отказывается проводить крестный ход в Москве, чтобы не подвергать граждан России опасности заражения ковидом.

А в Украине РПЦ (которая действует здесь под брендом УПЦ МП) сегодня сознательно свезла тысячи людей в Киев на массовку.

Что это означает?

Ответ тут настолько очевиден и понятен, что нет нужды даже его озвучивать.

Но если с РПЦ и ее задачами все ясно, то хотелось бы знать – почему власти допускают это безумие? Какой-то абсурд. Как только ситуация с заболеваемостью немного улучшилась, делается все, чтобы спровоцировать новую волну.