  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
рус
    Думки вголос

    Хресний хід РПЦ в Києві. Чому влада допускає це безумство?

    Московська церква свідомо привезла тисячі людей до Києва на масовку - Хресний хід РПЦ в Києві. Чому влада допускає це безумство?
    Московська церква свідомо привезла тисячі людей до Києва на масовку
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Давайте спробуємо відповісти на просте запитання

    Мовою оригіналу

    Вчера РПЦ официально заявила, что отказывается проводить крестный ход в Москве, чтобы не подвергать граждан России опасности заражения ковидом.

    А в Украине РПЦ (которая действует здесь под брендом УПЦ МП) сегодня сознательно свезла тысячи людей в Киев на массовку.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Хресний хід РПЦ в Києві. Чому влада допускає це безумство?
    Хресний хід РПЦ в Києві. Чому влада допускає це безумство?

    Что это означает?

    Ответ тут настолько очевиден и понятен, что нет нужды даже его озвучивать.

    Но если с РПЦ и ее задачами все ясно, то хотелось бы знать – почему власти допускают это безумие? Какой-то абсурд. Как только ситуация с заболеваемостью немного улучшилась, делается все, чтобы спровоцировать новую волну.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: РПЦ Російська православна церква в Україні хресний хід православна церква влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Лана Зеркаль
    Лана Зеркаль

    Радниця міністра енергетики України

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хресний хід РПЦ в Києві. Чому влада допускає це безумство?