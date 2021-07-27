Хресний хід РПЦ в Києві. Чому влада допускає це безумство?
Давайте спробуємо відповісти на просте запитання
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Вчера РПЦ официально заявила, что отказывается проводить крестный ход в Москве, чтобы не подвергать граждан России опасности заражения ковидом.
А в Украине РПЦ (которая действует здесь под брендом УПЦ МП) сегодня сознательно свезла тысячи людей в Киев на массовку.
Что это означает?
Ответ тут настолько очевиден и понятен, что нет нужды даже его озвучивать.
Но если с РПЦ и ее задачами все ясно, то хотелось бы знать – почему власти допускают это безумие? Какой-то абсурд. Как только ситуация с заболеваемостью немного улучшилась, делается все, чтобы спровоцировать новую волну.
Джерело: блог Дениса Казанського