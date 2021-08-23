День Державного Прапора, Кримська платформа. Новини 23 серпня за хвилину
«Главком» зібрав найголовніші новини 23 серпня
День Державного Прапора
У День державного прапора у Києві підняли найбільший стяг в Україні, а в географічному центрі України – селі Мар’янівка Черкаської області підняли державний прапор за участю президента Володимира Зеленського. Там з'явився арт-об’єкт «Серце України».
Також український стяг замайорів на площі перед будівлею парламенту.
Кримська платформа
В Україні напередодні Дня Незалежності відбувся чи не найбільший міжнародний форум у нашій новітній історії – саміт «Кримська платформа». Делегати 46 країн ухвалили спільну декларацію задля «мирного припинення тимчасової окупації РФ території Криму і міста Севастополя». «Главком» оприлюднив текст декларації Кримської платформи.
Рада проголосувала за звернення до ООН, Європарламенту та НАТО щодо Криму. Зеленський запросив Росію приєднатися до Кримської платформи.
МВФ перерахував Україні $2,7 млрд
Міжнародний валютний фонд виділив країнам світу рекордні 650 мільярдів доларів у рамках загального розподілу спеціальних прав запозичення. З цієї суми Україна отримає без умов та зобов'язань $2,7 мільярда.
Названо терміни закінчення будівництва «Північного потоку – 2»
Завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2» у водах Німеччини судном-трубоукладачем «Фортуна» намічено на 12 вересня.
22 серпня було закінчено укладання труб другої нитки російського газопроводу «Північний потік – 2» у виключній економічній зоні Данії.
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