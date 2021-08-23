  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    День Державного Прапора, Кримська платформа. Новини 23 серпня за хвилину

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Над Києвом підняли найбільший прапор України - День Державного Прапора, Кримська платформа. Новини 23 серпня за хвилину
    Над Києвом підняли найбільший прапор України
    Фото: пресслужба Кличка

    «Главком» зібрав найголовніші новини 23 серпня

    День Державного Прапора

    У День державного прапора у Києві підняли найбільший стяг в Україні, а в географічному центрі України – селі Мар’янівка Черкаської області підняли державний прапор за участю президента Володимира Зеленського. Там з'явився арт-об’єкт «Серце України».

    Також український стяг замайорів на площі перед будівлею парламенту.

    Кримська платформа

    В Україні напередодні Дня Незалежності відбувся чи не найбільший міжнародний форум у нашій новітній історії – саміт «Кримська платформа». Делегати 46 країн ухвалили спільну декларацію задля «мирного припинення тимчасової окупації РФ території Криму і міста Севастополя». «Главком» оприлюднив текст декларації Кримської платформи.

    Рада проголосувала за звернення до ООН, Європарламенту та НАТО щодо Криму. Зеленський запросив Росію приєднатися до Кримської платформи.

    МВФ перерахував Україні $2,7 млрд

    Міжнародний валютний фонд виділив країнам світу рекордні 650 мільярдів доларів у рамках загального розподілу спеціальних прав запозичення. З цієї суми Україна отримає без умов та зобов'язань $2,7 мільярда.

    Названо терміни закінчення будівництва «Північного потоку – 2»

    Завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2» у водах Німеччини судном-трубоукладачем «Фортуна» намічено на 12 вересня.

    22 серпня було закінчено укладання труб другої нитки російського газопроводу «Північний потік – 2» у виключній економічній зоні Данії.

    Читайте також матеріали «Главкома»:
    Теги: Крим кримські татари МВФ НАТО ООН прапор держава Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    День Державного Прапора, Кримська платформа. Новини 23 серпня за хвилину