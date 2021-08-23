На Черкащині з'явився арт-об’єкт «Серце України»: неймовірні фото та відео

Монумент поєднав усі області України. Їх представили у формі крил з автентичним місцевим орнаментом

Сьогодні, 23 серпня, у географічному центрі України підняли найбільший державний прапор на Черкащині. Участь у церемонії підняття прапора взяв президент Володимир Зеленський.

Арт-комплекс «Географічний центр – серце України» створили в селі Мар’янівка на Шполянщині спеціально до 30-річчя незалежності нашої держави.

Висота флагштока – 52 метри, розмір стяга – 9х13 метрів. У центрі майданчика – серце під склом. Монумент поєднав усі області України. Їх представили у формі крил з автентичним місцевим орнаментом.



Офіційне підняття прапора на Черкащині також відвідали народні артисти та відомі українці: співачка Руслана Лижичко, військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, піаніст Олексій Ботвінов, телеведучий Юрій Горбунов, акторка Олена Кравець, актор Остап Ступка.

Не обійшло під час урочистостей і без конфліктів. Представники Нацкорпусу намагалися зірвати виступ Зеленського.

Сьогодні в Україні відзначається День державного прапора. Із цього приводу по всій країні відбуваються урочисті заходи.

Зазначимо, в День Державного прапора України в небо над Москвою було піднято український прапор.

Як відомо, 23 серпня Україна святкує День Державного Прапора. Сьогодні відбулась урочиста церемонія підняття Державного Прапора України перед будівлею парламенту.

Також на київських пагорбах ветерани війни з РФ підняли над Києвом найбільший прапор України.

Під посольством РФ у Києві активісти встановили 150 прапорів України як нагадування про українців, які загинули внаслідок російської агресії.