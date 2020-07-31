Верховна Рада готує ребрендинг до Дня Незалежності



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Будівля Верховної Ради побудована 1939 року за проєктом архітектора Володимира Заболотного Фото з відкритих джерел

Новий бренд Ради повинен мати ідеологічну концепцію і бути сучасним

Робоча група з розробки брендингової стратегії Верховної Ради готує ребрендинг парламенту до 30-річчя Незалежності України.

Про це заявила заступник голови Ради Олена Кондратюк на засіданні робочої групи, повідомляє парламентський портал.

За її словами, робоча група до 24 серпня розробить оновлений брендинг Ради, щоб упорядкувати різнотипну візуалізацію і символіку парламенту. Кондратюк акцентувала увагу на тому, що вся символіка парламенту повинна мати максимальне співвідношення з державними символами.

Народний депутат Володимир В’ятрович, присутній на засіданні, зауважив, що варто проговорити ідеологічну складову. Оскільки будівля парламенту 1939 року не несе правильного посилу для демократичного бренду, а образ радянського минулого.

За результатами зустрічі, в серпні-вересні 2020 року заплановано провести фокус-групи серед працівників Апарату, народних депутатів, цільових аудиторій та сформувати ідеологічну складову бренду парламенту.

Учасники групи також зазначили, що новий бренд Ради повинен мати ідеологічну концепцію з ключовими історичними сенсами і при цьому бути сучасним. За приклад наводився досвід Великої Британії та Європейського парламенту. Група зійшлася на тому, що оновлений брендинг повинен мати демократичний посил.

Робоча група з розробки брендингової стратегії Верховної Ради України утворена розпорядженням голови парламенту Дмитра Разумкова. Під час двох попередніх засідань робочої групи 18 червня та 2 липня 2020 року обговорено ідеї та бачення бренду парламенту представниками креативної індустрії.

Раніше будівлю КМДА підсвітили кольорами прапора України. У мерії нагадали, що 24 липня 1990 року, за 13 місяців до офіційного проголошення незалежності України, біля будівлі КМДА та Київради вперше підняли національний прапор.