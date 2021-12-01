«День перевороту». На Майдані почалася акція протесту

На віче вже вийшли кілька тисяч людей

Акція має назву «ЗахисТИ Україну – зупини переворот»

Сьогодні, о 19:00, на Майдані Незалежності у центрі Києва розпочалася мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот».

Як повідомляє кореспондент «Главкома», на віче вже вийшли кілька тисяч людей.

Також поліція встановила у центрі столиці металодетектори та проводить поверхневий огляд. На Хрещатику перебувають сотні силовиків.

«Замість того, щоб рятувати країну та консолідувати націю для боротьби з внутрішніми та зовнішніми загрозами, влада провокує громадянське суспільство на конфлікт. Для цього вона хоче позбавити громадян права на мирний протест. Тепер всі, хто має іншу думку, ніж Банкова, – «заколотники і путчисти». Ось так і відбувається реальний державний переворот, повалення конституційного ладу та узурпація влади. Його організатори знаходяться на Банковій, в Офісі президента України», – зазначили організатори акції.

Вони підкреслили, що це мирна, законна акція.

Раніше поліція назвала кількість правоохоронців, яких вивела 1 грудня в центр Києва.

Як відомо, сьогодні під стінами парламенту відбувалася акція протесту ФОПів. Згодом протестувальники рушили до Офісу президента під пісню «Кварталу 95» «Нас бьют, мы летам».

Також організатори акції спрогнозували кількість людей, які прийдуть на Майдан 1 грудня.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав учасників планованих у Києві заходів дотримуватися правопорядку.

1 грудня в центрі Києва обмежено руху транспорту на низці вулиць через проведення масових заходів.

Поліція повідомила, що під час акцій протесту правоохоронці негайно реагуватимуть на порушення правопорядку та присікатимуть будь-які прояви протиправних дій, а винних осіб притягуватимуть до відповідальності.

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.