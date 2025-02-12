Рада встановила Національний день молитви 24 лютого

Верховна Рада у Національний день молитви почне засідання виконанням духовного гімну України «Боже великий, єдиний»

Верховна Рада схвалила постанову №12412 про встановлення в Україні Національного дня молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами народного обранця, Верховна Рада у Національний день молитви проведе засідання, яке почнеться виконанням духовного гімну України «Боже великий, єдиний».

За відповідне рішення проголосували 255 нардепів.

Нагадаємо, у лютому українці відзначають важливі державні та міжнародні дати, зокрема, День памʼяті Героїв Небесної Сотні, День державного герба України, День кримського спротиву російській окупації.

Крім того, лютий має трагічну дату для українців – це 24 лютого – роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває з 2022 року. Пам’ятаємо цей день, шануємо наших воїнів та наближаємо нашу перемогу!