Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Державні і міжнародні свята у лютому 2025 року

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Державні і міжнародні свята у лютому 2025 року
24 лютого 2025 року – треті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Календар робочих, вихідних та святкових днів на лютий 2025 року

У лютому українці відзначають важливі державні та міжнародні дати, зокрема, День памʼяті Героїв Небесної Сотні, День державного герба України, День кримського спротиву російській окупації.

Крім того, лютий має трагічну дату для українців – це 24 лютого – роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває з 2022 року. Пам’ятаємо цей день, шануємо наших воїнів та наближаємо нашу перемогу!

Робочі, святкові та вихідні дні у лютому 2025 року

У лютому 2025 року буде такий розподіл робочих та вихідних днів:

  • 20 робочих днів (понеділок-п'ятниця): 3-7, 10-14, 17-21, 24-28, 25-28 лютого.
  • 8 вихідних днів (суботи та неділі): 1-2, 8-9, 15-16, 22-23 лютого.

Важливі дати у лютому 2025 року: свята та памʼятні дні

Міжнародні й державні свята у лютому 2025 року
Міжнародні й державні свята у лютому 2025 року
інфографіка: glavcom.ua

На лютий припадають такі державні та міжнародні свята:

2 лютогоСтрітення Господнє; День бабака.

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку.

9 лютого – Міжнародний день стоматолога.

11 лютого – Міжнародний день жінок і дівчат у науці.

13 лютого – Міжнародний день радіо.

14 лютогоДень святого Валентина.

15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; День кіберспорту в Україні; День комп’ютерника.

16 лютого – День військового журналіста України.

17 лютого – День кота в Європі, День спонтанного прояву доброти.

19 лютого – День державного герба України.

20 лютого – День памʼяті Героїв Небесної Сотні.

21 лютого – Міжнародний день рідної мови.

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

24 лютого – роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

26 лютого – День кримського спротиву російській окупації.

27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя.

Читайте також:

Теги: календар 24 лютого українці свята вихідні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Кондратевич: З россиянами воюємо 300 років
Ігор Кондратевич: Дико і смішно, що так багато людей сподівається на одного Трампа…
14 сiчня, 14:30
Сергій Плохій: Цінності Путіна і Трампа – ті самі
Сергій Плохій: Цінності Путіна і Трампа – ті самі інтерв’ю
18 сiчня, 21:15
Бронювання працівників здійснюється виключно через портал «Дія»
Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня
1 сiчня, 09:30
Віряни 1 січня відзначають свято Василя
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:00
У селищі Кача, де розташований аеродром морської авіації Чорноморського флоту РФ, місцеві підтверджують ліквідацію пілотів вертолетів
Росіяни заявили про втрату над Чорним морем двох вертольотів Мі-8 з екіпажами
1 сiчня, 14:02
Зеленський підписав закон про торгівлю вживаними автомобілями: що змінилося
Зеленський підписав закон про торгівлю вживаними автомобілями: що змінилося
3 сiчня, 17:15
Поліція проводить розслідування
У Німеччині невідомі намалювали на будинку, де живуть українці, свастику
14 сiчня, 04:02
Андрій Митько загинув 13 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на фронті
Поліцейський, захищав Україну у складі бригади «Лють». Згадаймо Андрія Митька
22 сiчня, 09:00
Як сказала військовослужбовиця, за доньками та сином дуже сумувала та чекала на зустріч. Діти Ольги розповіли, що переживали за маму і мріяли нарешті її обійняти
Діти чекали маму-прикордонницю зі сходу пів року. Щемливе відео зустрічі
29 сiчня, 21:59

Суспільство

Державні і міжнародні свята у лютому 2025 року
Державні і міжнародні свята у лютому 2025 року
Місячний посівний календар на лютий 2025: готуємо сад до весняного сезону
Місячний посівний календар на лютий 2025: готуємо сад до весняного сезону
День бабака 2025: історія свята та цікаві факти про «метеорологів»
День бабака 2025: історія свята та цікаві факти про «метеорологів»
«Це небезпечно!». Відомий релігійний діяч закликав владу звернути увагу на діяльність УПЦ МП за кордоном
«Це небезпечно!». Відомий релігійний діяч закликав владу звернути увагу на діяльність УПЦ МП за кордоном
«Я люблю нарушать»: у Кривому Розі водій припаркувався на місці для людей з інвалідністю (відео)
«Я люблю нарушать»: у Кривому Розі водій припаркувався на місці для людей з інвалідністю (відео)
Кинули виклик Атлантичному океану: як українці збирають кошти на реабілітацію військових
Кинули виклик Атлантичному океану: як українці збирають кошти на реабілітацію військових

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 січня: ситуація на фронті
120K
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
95K
Посол України фіксує нашестя росіян в одній з європейських країн
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 січня 2025
35K
На Землі стрімко піднімається один із континентів
35K
Авіакатастрофа у Вашингтоні: американські ЗМІ розкрили шокуючі подробиці

Новини

1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар по Одесі, нова снарядна ініціатива від Чехії. Головне за 31 січня
Вчора, 21:11
Туман, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 31 січня
Вчора, 05:55
Перемога «Динамо», атака дронів у Волгограді і Воронезькій області: головне за ніч
Вчора, 05:50
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
Авіакатастрофа у США, рекордний пакет допомоги від Швеції. Головне за 30 січня
30 сiчня, 21:11

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua