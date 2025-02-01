Державні і міжнародні свята у лютому 2025 року

24 лютого 2025 року – треті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Календар робочих, вихідних та святкових днів на лютий 2025 року

У лютому українці відзначають важливі державні та міжнародні дати, зокрема, День памʼяті Героїв Небесної Сотні, День державного герба України, День кримського спротиву російській окупації.

Крім того, лютий має трагічну дату для українців – це 24 лютого – роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває з 2022 року. Пам’ятаємо цей день, шануємо наших воїнів та наближаємо нашу перемогу!

Робочі, святкові та вихідні дні у лютому 2025 року

У лютому 2025 року буде такий розподіл робочих та вихідних днів:

20 робочих днів (понеділок-п'ятниця): 3-7, 10-14, 17-21, 24-28, 25-28 лютого.

3-7, 10-14, 17-21, 24-28, 25-28 лютого. 8 вихідних днів (суботи та неділі): 1-2, 8-9, 15-16, 22-23 лютого.

Важливі дати у лютому 2025 року: свята та памʼятні дні

Міжнародні й державні свята у лютому 2025 року інфографіка: glavcom.ua

На лютий припадають такі державні та міжнародні свята:

2 лютого – Стрітення Господнє; День бабака.

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку.

9 лютого – Міжнародний день стоматолога.

11 лютого – Міжнародний день жінок і дівчат у науці.

13 лютого – Міжнародний день радіо.

14 лютого – День святого Валентина.

15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; День кіберспорту в Україні; День комп’ютерника.

16 лютого – День військового журналіста України.

17 лютого – День кота в Європі, День спонтанного прояву доброти.

19 лютого – День державного герба України.

20 лютого – День памʼяті Героїв Небесної Сотні.

21 лютого – Міжнародний день рідної мови.

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

24 лютого – роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

26 лютого – День кримського спротиву російській окупації.

27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя.