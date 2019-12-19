Депутат Бєлькова з трибуни розказала про азартні ігри, в які втягнули її сина



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Депутатка Ольга Бєлькова порівняла легалізацію азартних ігор із видачею ліцензій на вбивство

Ольга Бєлькова розказала, як лудоманія, на яку страждає її син, перетворила останні вісім років її життя на суцільний жах

Народний депутат від «Батьківщини» Ольга Бєлькова порівняла легалізацію азартних ігор із видачею ліцензій на вбивство. Бєлькова заявила про це під час обговорення питання легалізації грального бізнесу, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

Нардеп розповіла про залежність свого сина від азартних ігор.

«Мене звуть Ольга і в моїй родині є людина, яка залежна від азартних ігор. Те що для вас називається сухо - лудомания, для мене - кошмар і драма останніх восьми років... Таких як мій син сьогодні в Європі 1-6% і є пряма корелляция між легалізацією і сплеском залежних ... Якщо ви мені скажете, що це все одно є, то вбивства теж є, але ви не видаєте ліцензії», - розказла Бєлькова.

«Згодом поведінка мого залежного синапризвела до втрати друзів брехні, постійних боргів. Не допомогли ні розмови, ні залякування, ні реабілітація, ні служба в армії, ні розрив комунікацій із сім’єю. Тим часом моя родина ставала об’єктом постійних звернень кредиторів, шантажу, погроз…Не давайте грошей в борг таким людям – я всіх попереджаю», - наголосила вона.

Довідки: Лудомания - патологічна схильність до азартних ігор; полягає в частих повторних епізодах участі в азартних іграх, які домінують у житті людини і ведуть до зниження соціальних, професійних, матеріальних і сімейних цінностей: така людина не приділяє належної уваги своїм обов'язкам у цих сферах.