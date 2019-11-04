ЗМІ розповіли, хто лобіює закон про азартні ігри



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Законопроект Арахамії написаний під двох учасників ринку - беттінгові контори «Парі-матч» і «Фаворит»

Голову фракції «Слуга Народу» та представників російського криміналу у ЗМІ називали лобістами законопроекту про регулювання азартних ігор в нинішньому вигляді

Глава фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія та представники російського кримінального співтовариства «Лужниковська» є основними лобістами проекту закону про регулювання азартних ігор.

Про це повідомляється в матеріалі «Букмекерський переворот: хто лобіює законопроект про легалізацію азартних ігор», опублікованому виданням «РБК-Україна».

У статті наголошується, що саме Арахамію в ЗМІ називали одним з лобістів законопроекту про регулювання азартних ігор в нинішньому вигляді. Зокрема, з'явилася інформація, що законопроект Арахамії написаний під двох учасників ринку - беттінгові контори «Парі-матч» і «Фаворит».

«Раніше журналісти програми «Схеми» зафіксували регулярні зустрічі глави фракції «Слуга Народу» з міноритарним власником компанії «Парі-Матч» і її гендиректором Сергієм Портновим. ЗМІ писали, що з липня 2019 року Арахамія регулярно відвідує центральний офіс «Парі-Матч». Крім того, у Арахамії є друг Андрій Астапов, власник юридичної компанії Eterna Law, який також працював з «Парі-матч» в якості юриста, а також мав пряме відношення до написання тексту урядового законопроекту. У чому, при спілкуванні з журналістами, Арахамія зізнався сам», - йдеться в статті.

У матеріалі називається прізвище ще одного ключового лобіста законопроекту про регулювання ринку азартних ігор - Бориса Баума. Саме він, за даними журналіста Юрія Ніколова, представив основну концепцію проекту закону.

«Борис Баум – власник «грального» офшору First National Lotteri Ltd. Раніше був відомий як представник угруповання «Лужниковські» росіян Олександра Бабакова, Євгенія Гінера та інших авторитетних бізнесменів, що володіють в Україні низкою обленерго. Неофіційно навколо Баума вже виник ореол головного «рішали», який ім'ям Коломойського нібито відкриває будь-які двері в Офісі Президента», - йдеться в статті.

Як повідомлялося, раніше експерт Борис Кушнірук висловив думку, що законопроект Кабмін про регулювання азартних ігр створює пріоритетні права місцевим та російською брендам (перш за все «Парі-Матч» і «Фаворит», а також Марафонбет, 1xbet, «Ліга Ставок») для легалізації своєї діяльності.

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