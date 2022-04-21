Депутат Бундестагу: Радбез ООН має вимагати від РФ гуманітарний коридор з Маріуполя

У заблокованому місті залишаються близько 120 тис. мирних жителів

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй має скликати спеціальну сесію та підтримати вимоги українського уряду до РФ щодо надання гуманітарного коридору з Маріуполя.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер.

«Ситуація в Маріуполі є абсолютно трагічною і, на жаль, немає жодної позитивної динаміки. Сьогодні потрібен максимальний політичний тиск з боку всієї світової спільноти, щоб запобігти продовженню звірств Росії та домогтися створення гуманітарного коридору для всіх, хто сьогодні заблокований у місті», – заявив політик.

«Потрібна спеціальна сесія Ради Безпеки ООН, щоб підтримати вимоги уряду України щодо створення стабільного гуманітарного коридору з Маріуполя», – підсумував політик.

У заблокованому Маріуполі залишаються близько 120 тисяч мирних жителів.

18 квітня віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук виступила з вимогою до військово-політичного керівництва Росії відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя.

Окремо, наголосила Верещук, Україна вимагає термінового гуманітарного коридору з території комбінату «Азовсталь» для жінок, дітей та інших цивільних осіб.

За її словами, відмова Росії відкривати зазначені гуманітарні коридори буде у майбутньому підставою для притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності за військові злочини.

У Європейському парламенті депутат від Франції Рафаель Глюксман і депутат від Німеччини Віола Фон Крамон виступили із закликами до Організації Об'єднаних Націй про організацію гуманітарного коридору з Маріуполя.