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    Депутат Бундестагу: Радбез ООН має вимагати від РФ гуманітарний коридор з Маріуполя

    Депутат Бундестагу від &laquo;Зелених&raquo; Робін Вагнер - Депутат Бундестагу: Радбез ООН має вимагати від РФ гуманітарний коридор з Маріуполя
    Депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер
    фото з відкритих джерел

    У заблокованому місті залишаються близько 120 тис. мирних жителів

    Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй має скликати спеціальну сесію та підтримати вимоги українського уряду до РФ щодо надання гуманітарного коридору з Маріуполя.

    Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер.

    «Ситуація в Маріуполі є абсолютно трагічною і, на жаль, немає жодної позитивної динаміки. Сьогодні потрібен максимальний політичний тиск з боку всієї світової спільноти, щоб запобігти продовженню звірств Росії та домогтися створення гуманітарного коридору для всіх, хто сьогодні заблокований у місті», – заявив політик.

    «Потрібна спеціальна сесія Ради Безпеки ООН, щоб підтримати вимоги уряду України щодо створення стабільного гуманітарного коридору з Маріуполя», – підсумував політик.

    У заблокованому Маріуполі залишаються близько 120 тисяч мирних жителів.

    18 квітня віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук виступила з вимогою до військово-політичного керівництва Росії відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя.

    Окремо, наголосила Верещук, Україна вимагає термінового гуманітарного коридору з території комбінату «Азовсталь» для жінок, дітей та інших цивільних осіб.

    За її словами, відмова Росії відкривати зазначені гуманітарні коридори буде у майбутньому підставою для притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності за військові злочини.

    У Європейському парламенті депутат від Франції Рафаель Глюксман і депутат від Німеччини Віола Фон Крамон виступили із закликами до Організації Об'єднаних Націй про організацію гуманітарного коридору з Маріуполя.

    Теги: Маріуполь росія окупанти ООН війна Бундестаг військові Радбез ООН Україна окупація #stoprussia
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    Депутат Бундестагу: Радбез ООН має вимагати від РФ гуманітарний коридор з Маріуполя