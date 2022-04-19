  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Європарламенті закликають ООН вимагати від РФ надати гуманітарний коридор із Маріуполя

    Депутат Європейського парламенту від Франції Рафаель Глюксман - В Європарламенті закликають ООН вимагати від РФ надати гуманітарний коридор із Маріуполя
    Депутат Європейського парламенту від Франції Рафаель Глюксман
    фото з відкритих джерел

    Злочини росіян – це ганьба для всього демократичного світу

    Організація Об'єднаних Націй, а також лідери США та країни Європи повинні докласти всіх зусиль для тиску на Росію з метою забезпечення гуманітарного коридору для виходу цивільних та поранених військових з Маріуполя.

    Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Франції Рафаель Глюксман.

    «Жінки та діти в укриттях Маріуполя без їжі, ліків та одягу – цілі росіян. Їх просто бомблять, це м'ясорубка, подібна до тієї, яку ми бачили в Бучі. Усі зусилля лідерів США та Європи мають бути зосереджені на забезпеченні гуманітарного коридору для виходу цивільних та поранених військових. Коридор на підконтрольну Україні територію, а не Росії, жодних маніпуляцій на цю тему, щоб ці люди просто не були викрадені», – заявив політик.

    «Так, росіяни вже відкидали пропозиції щодо евакуації цивільних, але тепер має втрутитися ООН і принаймні докласти всіх зусиль, щоб забезпечити гуманітарний коридор. Якщо росіяни заблокують такі спроби, вони вкотре розпишуться у своїх злочинах проти людяності та військових злочинах. ООН і всі ми повинні вплинути на Москву, щоб зробити все, що можна для порятунку людей у Маріуполі», – зазначив французький європарламентарій.

    «Те, що творять росіяни в Маріуполі – це ганьба для всього демократичного світу, тисячі безневинних людей убиті й ми нічого не зробили, щоб зупинити це, минуло стільки часу, а Україна все ще не має необхідного озброєння», – підсумував Рафаель Глюксман.

    18 квітня віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук виступила з вимогою до військово-політичного керівництва Росії відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя.

    Окремо, наголосила Верещук, Україна вимагає термінового гуманітарного коридору з території комбінату «Азовсталь» для жінок, дітей та інших цивільних осіб.

    За її словами, відмова Росії відкривати зазначені гуманітарні коридори буде у майбутньому підставою для притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності за військові злочини.

    Теги: Маріуполь росія окупанти США Європарламент ООН війна військові Україна озброєння окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Європарламенті закликають ООН вимагати від РФ надати гуманітарний коридор із Маріуполя