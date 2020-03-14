Депутат назвав авантюрою можливе продовження контракту главі «Нафтогазу» Коболєву



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Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв Фото: РБК-Україна

Наглядова рада «Нафтогазу» планує 16 березня продовжити контракт голові правління Андрію Коболєву

Народний депутат із «Батьківщини», перший заступник комітету з питань енергетики й житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко назвав авантюрою можливе продовження контракту главі «Нафтогазу» Андрію Коболєву.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Звернувся в усі інстанції з попередженням про спробу незаконного продовження контракту з Коболєвим авантюрною Наглядовою радою «Нафтогазу. Це виключно справа Кабміну. Окремо звертаю увагу пані Юлії Ковалів на неприпустимість незаконних дій і особисту відповідальність», - написав Кучеренко.

Він також опублікував копії депутатських звернень.

Раніше повідомлялося, що Наглядова рада «Нафтогазу» планує 16 березня продовжити контракт голові правління Андрію Коболєву.

Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко повідомляв, що діючий Статут НАК «Нафтогаз України» однозначно тлумачить – призначати та звільняти голову та членів правління Нафтогазу може виключно Кабінет міністрів України.

«Про те, що наглядова рада 16 березня прийме рішення щодо призначення голови Нафтогазу (Коболєва) всупереч вимогам Статуту можна не сумніватись, адже в січні 2020 року членами Наглядової ради без рішення уряду уже було змінено склад правління «Нафтогазу» та замість членів правління, призначених українським урядом наглядова рада призначила двох іноземних громадян. Кабінету міністрів України слід терміново втрутитись в ситуацію та не допустити прийняття незаконних рішень наглядовою радою «Нафтогазу». Одним із шляхів вирішення проблеми може бути прийняття до 16 березня рішення про припинення повноважень членів наглядової ради «Нафтогазу», - резюмував Кучеренко.