У Зеленського віддали вибори в Києві на відкуп скандальному ресторатору Тищенку



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Микола Тищенко відомий своїм кримінальним минулим (в певних колах його називають на прізвисько Коля Оболонський)

Новопризначений голова київського штабу «Слуги народу» вже провів низку сумнівних кадрових рішень

В Офісі президента України у четвер, 12 березня, відбулася зустріч з київськими мажоритарниками від «Слуги народу».

На зустрічі нардепів поставили до відома, що відтепер керівником київського штабу, який відповідає за підготовку до місцевих виборів у столиці, буде скандально відомий ресторатор Микола Тищенко.

Раніше передбачалося, що відповідальним за підготовку «Слуги народу» до виборів у Києві буде перший заступник голови фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

Призначення ресторатора Миколи Тищенка керівником київського штабу пов'язують зі впливом голови Офісу президента Андрія Єрмака, що зміцнився після газових переговорів і обміну полоненими.

Нагадаємо, Микола Тищенко є кумом Андрія Єрмака (новий голова ОП є хрещеним батьком Данила, старшого сина нардепа).

Сам Микола Тищенко відомий своїм кримінальним минулим (у певних колах його називають на прізвисько Коля Оболонський) і талантом постійно потрапляти в різноманітні медійні скандали, що б'ють як по ньому, так і по іміджу партії і президента, яких він представляє.

Зазначається, що новопризначений голова київського штабу «Слуги народу» вже провів ряд сумнівних кадрових рішень, зробивши заступниками своїх помічників у виборчій кампанії в Києві депутата Київради Аллу Шлапак і ексголову фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київраді Дениса Комарницького, які відомі своєю причетністю до розграбування Києва за часів Черновецького.

На думку експертів, призначення Єрмаком свого кума Тищенка на пост голови передвиборчого штабу у Києві від «Слуги народу» не тільки б'є по рейтингах самого президента, а й підтверджує підозри про те, що певні люди в команді президента відмовилися від боротьби за Київ і пішли на домовленості з Віталієм Кличком. Той зумів втриматися на посаді голови Київської міської державної адміністрації, незважаючи на бажання колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана його прибрати, почавши з цього загальну зміну влади в Києві.

Як відомо, допоміг Кличкові нинішній керівник президентського офісу Андрій Єрмак, який увійшов зараз у силу.

Зрозуміло, що не висунути свого кандидата в Києві «Слуга народу» не може, однак відверто слабкий кандидат не зможе перешкодити Кличку виграти вибори і залишитися при владі.