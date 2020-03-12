У Зеленського віддали вибори в Києві на відкуп скандальному ресторатору Тищенку
Новопризначений голова київського штабу «Слуги народу» вже провів низку сумнівних кадрових рішень
В Офісі президента України у четвер, 12 березня, відбулася зустріч з київськими мажоритарниками від «Слуги народу».
На зустрічі нардепів поставили до відома, що відтепер керівником київського штабу, який відповідає за підготовку до місцевих виборів у столиці, буде скандально відомий ресторатор Микола Тищенко.
Раніше передбачалося, що відповідальним за підготовку «Слуги народу» до виборів у Києві буде перший заступник голови фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Олександр Корнієнко.
Призначення ресторатора Миколи Тищенка керівником київського штабу пов'язують зі впливом голови Офісу президента Андрія Єрмака, що зміцнився після газових переговорів і обміну полоненими.
Нагадаємо, Микола Тищенко є кумом Андрія Єрмака (новий голова ОП є хрещеним батьком Данила, старшого сина нардепа).
Сам Микола Тищенко відомий своїм кримінальним минулим (у певних колах його називають на прізвисько Коля Оболонський) і талантом постійно потрапляти в різноманітні медійні скандали, що б'ють як по ньому, так і по іміджу партії і президента, яких він представляє.
Зазначається, що новопризначений голова київського штабу «Слуги народу» вже провів ряд сумнівних кадрових рішень, зробивши заступниками своїх помічників у виборчій кампанії в Києві депутата Київради Аллу Шлапак і ексголову фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київраді Дениса Комарницького, які відомі своєю причетністю до розграбування Києва за часів Черновецького.
На думку експертів, призначення Єрмаком свого кума Тищенка на пост голови передвиборчого штабу у Києві від «Слуги народу» не тільки б'є по рейтингах самого президента, а й підтверджує підозри про те, що певні люди в команді президента відмовилися від боротьби за Київ і пішли на домовленості з Віталієм Кличком. Той зумів втриматися на посаді голови Київської міської державної адміністрації, незважаючи на бажання колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана його прибрати, почавши з цього загальну зміну влади в Києві.
Як відомо, допоміг Кличкові нинішній керівник президентського офісу Андрій Єрмак, який увійшов зараз у силу.
Зрозуміло, що не висунути свого кандидата в Києві «Слуга народу» не може, однак відверто слабкий кандидат не зможе перешкодити Кличку виграти вибори і залишитися при владі.