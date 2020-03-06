Наглядова рада «Нафтогазу» хоче продовжити контракт Коболєву – депутат



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Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв Фото: РБК-Україна

Олексій Кучеренко: Кабінету міністрів слід терміново втрутитись в ситуацію та не допустити прийняття незаконних рішень Наглядовою радою

Наглядова рада «Нафтогазу» планує 16 березня продовжити контракт голові правління Андрію Коболєву. Про це повідомив народний депутат з «Батьківщини», перший заступник комітету з питань енергетики й житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко у Facebook.

Кучеренко звернувся до голови Кабміну Дениса Шмигаля із заявою.

«Не гайте час, операція стосовно повного виведення «Нафтогазу» з-під державного контролю запущена. І відсутність на цей момент Міністрів економіки та енергетики абсолютно не випадкова. Всі офіційні запити будуть відправлені найближчим часом», йдеться в заяві.

Кучеренко нагадав, що 3 січня стало відомо, що на було16 січня 2020 року призначено засідання наглядової ради НАК «Нафтогаз», на якому всупереч Статуту планвалосяся прийняти рішення про продовження контракту з Коболєвим.

Згідно діючого Статуту «Нафтогазу», затвердженого постановою від 6 березня 2019 року №226, прийняття рішення про обрання, звільнення, відсторонення голови або члена правління відноситься до виключної компетенції Кабінету Міністрів України.

«Нафтогаз» протягом 2019 року оскаржував в суді рішення уряду та просив суд визнати протиправною та нечинною постанову №226, в частині надання прав Кабінету Міністрів України обирати та припиняти повноважень голови і членів правління «Нафтогазу».

В кінцевому підсумку рішенням апеляційної інстанції, у грудні 2019 року, було відмовлено «Нафтогазу» в задоволені позову, а на початку лютого 2020 року Верховний суд поновив пункти Статуту «Нафтогазу», за яким Кабінет міністрів України обирає голову правління без узгодження наглядової ради (зазначені пункти Статуту були зупинені судом першої інстанції у якості забезпечення позову при розгляді справи).

Таким чином «Нафтогаз» не зумів в судовому порядку позбавити український уряд виключного права призначати та звільняти голову і членів правління «Нафтогазу».

За словами Кучеренка, незважаючи на це та користуючись моментом зміни уряду, в Нафтогазі вирішили провести «спецоперацію» по продовженню контракту з Коболєвим, без відповідного рішення Кабінету міністрів України.

Разом з тим, як зазначає нардеп, діючий Статут НАК «Нафтогаз України» однозначно тлумачить – призначати та звільняти голову та членів правління Нафтогазу може виключно Кабінет міністрів України.

«Про те, що наглядова рада 16 березня прийме рішення щодо призначення голови Нафтогазу (Коболєва) всупереч вимогам Статуту можна не сумніватись, адже в січні 2020 року членами Наглядової ради без рішення уряду уже було змінено склад правління «Нафтогазу» та замість членів правління, призначених українським урядом наглядова рада призначила двох іноземних громадян. Кабінету міністрів України слід терміново втрутитись в ситуацію та не допустити прийняття незаконних рішень наглядовою радою «Нафтогазу». Одним із шляхів вирішення проблеми може бути прийняття до 16 березня рішення про припинення повноважень членів наглядової ради «Нафтогазу», резюмував Кучеренко.

Нагадаємо, 30 грудня Україна і Росія підписали новий контракт про транзит газу строком на п'ять років.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підтвердив підписання контракту на транзит строком на п'ять років, за які, за його словами, Україна отримає понад $7 млрд. При цьому, контракт може бути продовжений ще на десять років.

Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад $2,9 млрд. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.