Польща показала велику газову «дулю» Росії

Польські газосховища наповнені газом на 80 відсотків

Завдяки скрапленому газу з США країні вдалося заповнити власні газосховища

Польща відтепер може повністю обходитися без природнього газу, який йшов по газогонах із Росії. Про це повідомила польська енергетична компанія PGNiG Grupa Kapitałowa.

У четвер, 28 квітня, на термінал LNG у місті Свіноуйсьце вже вдруге за тиждень поставили скраплений газ із США. Його доставив до Польщі метановий катер Isabella.

На своєму борту катер перевіз близько 90 млн кубометрів блакитного палива.

А загалом сьогоднішня доставка стала 14-ою в цьому році й 162-ю з моменту запуску терміналу.

«Завдяки регулярним поставкам СПГ ми можемо, зокрема, заповнити склади, попри те, що опалювальний сезон ще триває», – повідомили у PGNiG Grupa Kapitałowa.

Представники енергетичної компанії також зазначили, що газосховища в Польщі наразі заповнені майже на 80 відсотків.

Нагадаємо, кілька днів тому Росія перекрила Польщі газ.

Усе через те, що польська газова держкомпанія PGNiG відмовилася оплачувати постачання російського газу в рублях.

Після цього компанія PGNiG отримала повідомлення від російського ТОВ «Газпром експорт», що 27 квітня з 09:00 за московським часом постачання російського природного газу буде повністю зупинено через пункти прийому-здачі «Дроздовичі», «Високе», «Тетерівка» та «Кондратки». Це всі точки входу російського газу до Польщі.