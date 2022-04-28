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    Польща показала велику газову «дулю» Росії

    Польські газосховища наповнені газом на 80 відсотків&nbsp; - Польща показала велику газову «дулю» Росії
    Польські газосховища наповнені газом на 80 відсотків 
    фото: PGNiG Grupa Kapitałowa

    Завдяки скрапленому газу з США країні вдалося заповнити власні газосховища

    Польща відтепер може повністю обходитися без природнього газу, який йшов по газогонах із Росії. Про це повідомила польська енергетична компанія PGNiG Grupa Kapitałowa.

    У четвер, 28 квітня, на термінал LNG у місті Свіноуйсьце вже вдруге за тиждень поставили скраплений газ із США. Його доставив до Польщі метановий катер Isabella.

    На своєму борту катер перевіз близько 90 млн кубометрів блакитного палива.

    А загалом сьогоднішня доставка стала 14-ою в цьому році й 162-ю з моменту запуску терміналу.

    «Завдяки регулярним поставкам СПГ ми можемо, зокрема, заповнити склади, попри те, що опалювальний сезон ще триває», – повідомили у PGNiG Grupa Kapitałowa.

    Представники енергетичної компанії також зазначили, що газосховища в Польщі наразі заповнені майже на 80 відсотків.

    Нагадаємо, кілька днів тому Росія перекрила Польщі газ.

    Усе через те, що польська газова держкомпанія PGNiG відмовилася оплачувати постачання російського газу в рублях.

    Після цього компанія PGNiG отримала повідомлення від російського ТОВ «Газпром експорт», що 27 квітня з 09:00 за московським часом постачання російського природного газу буде повністю зупинено через пункти прийому-здачі «Дроздовичі», «Високе», «Тетерівка» та «Кондратки». Це всі точки входу російського газу до Польщі.

    Теги: Польща США газ Газпром
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    Польща показала велику газову «дулю» Росії