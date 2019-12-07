Напередодні Нормандської зустрічі. Пропутінський експерт пояснив, що буде найскладнішим для Зеленського



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Зеленському потрібно повертати людей, «які живуть на тій території на Донбасі, яку називають окупованою, сепаратистською», з гарантіями і амністією, - Рар

Радник «Газпрому» з європейських питань прокоментував ситуацію напередодні зустрічі у Парижі

Німецький політолог, науковий директор Німецько-російського форуму і радник «Газпрому» з питань європейських питань Александр Рар вважає, що президенту Володимиру Зеленському найважче буде «розмовляти з сепаратистами» з окупованих територій Донбасу.

Таку думку політолог висловив в в інтерв’ю «Главкому».

Пропутінський експерт говорить, що зараз «всі розмови ідуть про автономію» на окупованих територіях.

«Питання тільки про те, як це буде виглядати, які політичні сили братимуть участь у виборах в цій автономії. Найскладніше для Зеленського – погодитися не на вибори, які рано чи пізно там доведеться проводити, а те, що доведеться розмовляти із сепаратистами. Звичайно, українська сторона не хоче цього робити», - зауважує Рар.

Водночас, політолог зазначає, що обрані в окупованих регіонах політики «будуть розмовляти з Києвом про те, як жити далі».

«З моєї точки зору, це просування вперед. З точки зору багатьох у вас в Україні, це навпаки зрада. Мені здається, Зеленський правий в тому, що користується людським фактором. В одному з останніх інтерв’ю він так і казав: найголовніше – це люди», - говорить директор Німецько-російського форуму.

Пропутінський експерт впевнений, що Зеленському потрібно повертати людей, «які живуть на тій території на Донбасі, яку називають окупованою, сепаратистською», з гарантіями і амністією, «тому що над тими людьми може бути розправа».

«Зеленський про це не говорить, але це розуміє. Каже, що потрібно завоювати цих людей назад в Україну, вони повинні почуватися українцями. Для цього потрібно пройти якийсь шлях. Але як вирішуватиме Зеленський це питання проти сил, які цього не хочуть, велике запитання. І як саме Росія це позитивно підтримуватиме – також питання», - зауважив політолог.

Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

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