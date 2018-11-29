Держава отримала 890 тисяч грн за розмитнення перших 15 «євроблях» за новими правилами



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Протягом 2017 року до України ввезли 965,3 тисячі автомобілів на єврономерах

За підрахунками податківців, економія для власників авто на єврономерах від застосування нових правил розмитнення склала майже 500 тисяч гривень

За перші 4 дні дії нових правил розмитнення автомобілів на єврономерах українці розмитнили 15 транспортних засобів. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

«Після розмитнення до бюджету перераховано 890 тисяч гривень. За підрахунками податківців, економія для власників таких авто від застосування нових правил розмитнення склала майже 500 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

«З одного автомобіля сплачений добровільний внесок у 8500 грн, сплата якого передбачається через порушення термінів перебування на митній території України», — додали в ДФС.

Як повідомлялося, нові правила значно ускладнили перепродаж авто на «євробляхах».

27 листопада у ДФС розмитнили перше авто на єврономерах за новими правилами. Тоді, за легковий автомобіль з дизельним двигуном Renault Laguna 2004 року випуску з німецькою реєстрацією сплатили до державного бюджету понад 49,3 тисячі гривень.

Нагадаємо, 23 листопада президент України Петро Порошенко підписав закон, який спрощує процедуру розмитнення автівок, зокрема з європейськми номерами, та закон, який підвищує відповідальність за порушення правил розмитнення автомобілів.

Раніше повідомлялось, що протягом 2017 року до України ввезли 965,3 тисячі автомобілів на єврономерах.