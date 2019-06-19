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    У центрі Києві поліцейські силою затримали чоловіка з жінкою, ДБР розпочало розслідування

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    Затримання поліцією двох людей на Бесарабській площі, 18 червня - У центрі Києві поліцейські силою затримали чоловіка з жінкою, ДБР розпочало розслідування
    Затримання поліцією двох людей на Бесарабській площі, 18 червня

    Проводяться слідчі дії для з'ясування обставин інциденту та оцінки правомірності дій працівників поліції

    Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, відкрили кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції 18 червня біля Бессарабського ринку.

    Досудове розслідування розпочате за відеоматеріалами, оприлюдненими у соціальних мережах, повідомляє 19 червня пресслужба ДБР.

    «З поширеного відео вбачається, що працівники поліції  із застосуванням сили затримують жінку та чоловіка, вдягаючи на них кайданки. Також, відповідно до повідомлення у соціальних мережах, неповнолітня дитина затриманих через інцидент була змушена провести кілька годин зачиненою у автомобілі», - заявили в ДБР.

    Повідомляється, що кримінальне провадження розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України.

    Проводяться слідчі дії для з'ясування обставин інциденту та оцінки правомірності дій працівників поліції.

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