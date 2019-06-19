У центрі Києві поліцейські силою затримали чоловіка з жінкою, ДБР розпочало розслідування
Проводяться слідчі дії для з'ясування обставин інциденту та оцінки правомірності дій працівників поліції
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, відкрили кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції 18 червня біля Бессарабського ринку.
Досудове розслідування розпочате за відеоматеріалами, оприлюдненими у соціальних мережах, повідомляє 19 червня пресслужба ДБР.
«З поширеного відео вбачається, що працівники поліції із застосуванням сили затримують жінку та чоловіка, вдягаючи на них кайданки. Також, відповідно до повідомлення у соціальних мережах, неповнолітня дитина затриманих через інцидент була змушена провести кілька годин зачиненою у автомобілі», - заявили в ДБР.
Повідомляється, що кримінальне провадження розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України.
Проводяться слідчі дії для з'ясування обставин інциденту та оцінки правомірності дій працівників поліції.