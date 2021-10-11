Державну міграційну службу очолила жінка: кого призначили
Наталію Науменко Кабмін призначив головою Державної міграційної служби України
Кабінет Міністрів призначив Наталію Науменко головою Державної міграційної служби України. Також прийнято рішення звільнити її з посади першого заступника керівника ДМСУ. Про це повідомляє у Telegram представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.
Уряд сьогодні провів ряд кадрових призначень. Серед призначень Мельничук зазначив:
- Науменко Наталію Миколаївну – головою Державної міграційної служби України;
- Кучеру Олексія Володимировича – головою Державної регуляторної служби України.
Кабмін також звільнив:
- Науменко Наталію Миколаївну з поста першого заступника голови ДМСУ;
- Луценка Геннадія Петровича з посади голови Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області.
Нагадаємо, в кінці вересня Кабмін звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби України. Водночас уряд призначив Наталію Науменко виконуючою обов'язки голови ДМСУ.