  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Державну міграційну службу очолила жінка: кого призначили

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Стало відомо, хто буде главою ДМСУ - Державну міграційну службу очолила жінка: кого призначили
    Стало відомо, хто буде главою ДМСУ
    Фото dmsu.gov.ua

    Наталію Науменко Кабмін призначив головою Державної міграційної служби України

    Кабінет Міністрів призначив Наталію Науменко головою Державної міграційної служби України. Також прийнято рішення звільнити її з посади першого заступника керівника ДМСУ. Про це повідомляє у Telegram представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

    Уряд сьогодні провів ряд кадрових призначень. Серед призначень Мельничук зазначив:

    • Науменко Наталію Миколаївну – головою Державної міграційної служби України;
    • Кучеру Олексія Володимировича – головою Державної регуляторної служби України.

    Кабмін також звільнив:

    • Науменко Наталію Миколаївну з поста першого заступника голови ДМСУ;
    • Луценка Геннадія Петровича з посади голови Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області.

    Нагадаємо, в кінці вересня Кабмін звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби України. Водночас уряд призначив Наталію Науменко виконуючою обов'язки голови ДМСУ.

    Читайте також:
    Теги: Кабмін жінка Державна міграційна служба уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Державну міграційну службу очолила жінка: кого призначили