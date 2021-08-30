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    «Дівчина з собачкою з Вуханю» і голова Міграційної служби зіграли весілля (фото)

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    Максим Соколюк і Настя Зінченко зіграли весілля 29 серпня - «Дівчина з собачкою з Вуханю» і голова Міграційної служби зіграли весілля (фото)
    Максим Соколюк і Настя Зінченко зіграли весілля 29 серпня
    Фото: Анастасія Соколюк (Зінченко) / Instagram

    Пара зіграла весілля, через пів року після розпису

    Глава Державної міграційної служби Максим Соколюк і Анастасія Зінченко (відома як «дівчина з собачкою з Вуханю») зіграли весілля, через пів року після розпису. Відповідні фото з’явилися на сторінці дівчини в Instagram.

    «Приймаємо привітання. 29.08.2021», – написала Зінченко в коментарі під фото.

    На свято Настя одягла білу сукню з прозорими рукавами та об'ємною спідницею з невеликим шлейфом. У свою чергу Соколюк надів світло-сірий костюм.

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    «Дівчина з собачкою з Вуханю» і голова Міграційної служби зіграли весілля (фото)
    «Дівчина з собачкою з Вуханю» і голова Міграційної служби зіграли весілля (фото)
    «Дівчина з собачкою з Вуханю» і голова Міграційної служби зіграли весілля (фото)
    «Дівчина з собачкою з Вуханю» і голова Міграційної служби зіграли весілля (фото)

    Виїзна церемонія проходила на відкритій терасі у вишуканому заміському італійському ресторані під Києвом.

    Як відомо, 43-річний Максим Соколюк і 23-річна Анастасія Зінченко офіційно одружилися 20 лютого.

    Нагадаємо, Соколюк займався долею Насті Зінченко, коли вона застрягла в охопленій коронавірусом китайській провінції Вухань і не хотіла евакуйовуватися звідти без своєї собаки. Голова Державної міграційної служби організував її повернення в Україну.

    Згодом пара оголосила про свої романтичні стосунки.

    Коли у них зав’язався роман, Соколюк був одружений. Навесні чиновник подав на розлучення, а влітку вже отримав рішення суду про розірвання шлюбу. З колишньою дружиною у них двоє дітей – дочка і син.

    У лютому 2021 року Максим Соколюк та Анастасія Зінченко застрягли у Танзанії.


    Теги: свята чиновник весілля Державна міграційна служба
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    «Дівчина з собачкою з Вуханю» і голова Міграційної служби зіграли весілля (фото)