«Дівчина з собачкою з Вуханю» і голова Міграційної служби зіграли весілля (фото)

Пара зіграла весілля, через пів року після розпису

Глава Державної міграційної служби Максим Соколюк і Анастасія Зінченко (відома як «дівчина з собачкою з Вуханю») зіграли весілля, через пів року після розпису. Відповідні фото з’явилися на сторінці дівчини в Instagram.

«Приймаємо привітання. 29.08.2021», – написала Зінченко в коментарі під фото.

На свято Настя одягла білу сукню з прозорими рукавами та об'ємною спідницею з невеликим шлейфом. У свою чергу Соколюк надів світло-сірий костюм.

Виїзна церемонія проходила на відкритій терасі у вишуканому заміському італійському ресторані під Києвом.

Як відомо, 43-річний Максим Соколюк і 23-річна Анастасія Зінченко офіційно одружилися 20 лютого.

Нагадаємо, Соколюк займався долею Насті Зінченко, коли вона застрягла в охопленій коронавірусом китайській провінції Вухань і не хотіла евакуйовуватися звідти без своєї собаки. Голова Державної міграційної служби організував її повернення в Україну.

Згодом пара оголосила про свої романтичні стосунки.

Коли у них зав’язався роман, Соколюк був одружений. Навесні чиновник подав на розлучення, а влітку вже отримав рішення суду про розірвання шлюбу. З колишньою дружиною у них двоє дітей – дочка і син.

У лютому 2021 року Максим Соколюк та Анастасія Зінченко застрягли у Танзанії.



