Держдеп буде відслідковувати російські паспорти на Донбасі



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Волкер назвав видачу російських паспортів на Донбасі «провокативним кроком»

Заява Кремля про роздачу російських паспортів громадянам України на Донбасі є звичайною провокацією, однак попри це українці на окупованих територіях не поспішають отримувати російське громадянство.

Таке переконання висловив під час онлайн-конференції у вівторок спеціальний представник США в переговорах по Україні Курт Волкер.

«Передусім, це було дуже провокативним кроком з боку РФ, яка заявила, що видаватиме російські паспорти громадянам іншої країни. Я не думаю, що українці кинуться отримувати ці паспорти, вони страждають під російською окупацією на Донбасі», - підкреслив американський дипломат.

Він також зазначив, що Держдепартамент США, зі свого боку, відслідковуватиме ці документи.

«Ми подивимось, чи матимемо змогу ідентифікувати та визначити ці паспорти (видані жителям Донбасу), так само як ми робили з видачею паспортів у Криму», - підкреслив спецпредставник США.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

Український уряд планує підготувати перелік посадових осіб Російської Федерації, які причетні до організації та реалізації спрощеної процедури видачі російських паспортів на непідконтрольній території Донбасу, до яких має бути застосовано персональні санкції.

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