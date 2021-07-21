Держдеп прокоментував статтю Politico про Україну та «Північний потік-2»

Радник Держдепу заперечив тиск США на Україну

Радник Державного департаменту США Дерек Шолле спростував інформацію видання Politico про те, що адміністрація президента США Джо Байдена закликала українських партнерів не критикувати майбутню угоду з Німеччиною щодо «Північного потоку-2».

«Україна – демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності», – заявив Шолле під час візиту в Україну, передає «Радіо Свобода».

Він також відзначив, що США та Німеччина дійсно погодили заходи з підтримки енергетичної незалежності України.

«Ми дійсно обговорювали з нашими німецькими колегами питання енергетичної безпеки України. Важливою є реальна і значна практична допомога Україні. Я поки не можу говорити про конкретику. Але це буде істотна підтримка її енергетичного сектору, яка гарантувала б енергетичну безпеку, ефективність та незалежність», – зазначив Шолле.

Нагадаємо, 21 липня видання Politico з посиланням на власні джерела опублікувало статтю, в якій йшлося, що адміністрація президента США Джо Байдена закликала українських партнерів не критикувати майбутню угоду з Німеччиною щодо «Північного потоку-2» і спротив домовленостям може спровокувати погіршення відносин між Києвом та Вашингтоном.

У Зеленського також вже прокоментували інформацію видання Politico про те, що США закликали Україну утриматися від критики «Північного потоку-2».

Додамо, що угода між США і Німеччиною щодо добудови «Північного потоку-2» повна обіцянок і запевнень, але мало що пропонує щодо заходів із усунення ключових загроз нацбезпеці, які газопровід несе для інтересів США і їх союзників в Європі.

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