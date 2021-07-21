Будапештський меморандум-2. Газовий варіант

В Кремлі стомлюються відкорковувати шампанське

«Американський високопосадовець сказав Bloomberg, що формулювання навмисно зробили розмитим, щоб Росія не знала, на які кроки піде Німеччина у відповідь на її ворожі дії»

– А Німеччина не піде ні на які кроки, тому й формулювання розмиті. Доведено, починаючи з 2014 року.

«Такі заходи можуть включати обмеження експорту енергоносіїв з Росії або обмеження поставок газу з Росії до Німеччини».

– Можуть включати, а можуть і не включати. Доведено, починаючи з 2014 року.

«Проєкт угоди між США і Німеччиною передбачає, що країни прагнутимуть стимулювати інвестиції на суму до 1 млрд доларів у так званий зелений фонд».

– Можуть прагнути, а можуть не прагнути. Та й мільярд доларів сума нікчемно мала на тлі суми, яку росіяни з німцями під американською парасолькою запустять у свої кишені через швейцарську конторку Газпрому під назвою Nord Stream 2 AG. Це ~71 млрд. доларів. Обчислюється легко. Термін експлуатації ПП2 – 50 років. Щорічна плата за транспортування російського газу територією України з використанням ГТС ~ 1,4 млрд. з гаком (середньозважена за нинішньою угодою).

«За даними агентства, угода не дозволить поновити скасовані санкції США проти компанії Nord Stream 2 AG»

– Ось це – вишенька на торті! Це те, чому я на початку написав, що у Кремлі, який не є стороною цієї можливої угоди, стомлюються відкорковувати шампанське і сміятися з західних дурнів. Бо німці та американці прогарантують недоторканність корупцієгенних потоків Кремля в Європі та США а також існування ще одного даху для російських спецслужбістів під опікою Матіаса Варніга. Фрау Меркель має усі шанси виконати неможливу місію! Орден «Дружби народів» їй в Кремлі вже, ймовірно, заготовлено.

Джерело: блог Михайла Гончара

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