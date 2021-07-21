Банкова прокоментувала статтю «Politico» про «Північний потік-2»

Позиція по «Північному потоку – 2» незмінна і абсолютно логічна: це загроза безпеці України і Європи

Подоляк вважає, що варто зводити ситуацію до якихось «казкових уявлень про добро і зло» і про «якісь надпотужні прохання»

У Зеленського прокоментували інформацію американського видання «Politico» про те, що США закликали Україну утриматися від критики «Північного потоку – 2». Про це розповів керівник офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі УНІАН.

Подоляк вважає, що варто «не примітивізувати» цю ситуацію і не зводити її до якихось «казкових уявлень про добро і зло» і про «якісь надпотужні прохання».

В офісі президента уточнили, що комунікація з цього приводу триває на всіх рівнях і в Америці, і в Європі.

Подоляк уточнив, що позиція по «Північному потоку – 2» незмінна і абсолютно логічна: це загроза безпеці України і Європи, яку не можна ігнорувати і не можна перекрити якось формально і неконкретно.

Він переконаний, що вся ситуація може прояснитися лише під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

«Поки ж і політично, і дипломатично, і юридично – працюємо над тим, щоб Росія не могла використовувати газ як зброю, і щоб Газпром не розглядав європейський газовий ринок як свою безумовну вотчину, де тільки вони визначають публічні і непублічні правила», – резюмував Подоляк.

Нагадаємо, що 20 липня видання «Politico» з посиланням на чотирьох знайомих з переговорами осіб заявило, що представники Адміністрації президента США Джо Байдена закликали своїх українських колег утриматися від критики майбутньої угоди з Німеччиною щодо «Північного потоку-2».

Додамо, що угода між США і Німеччиною щодо добудови «Північного потоку-2» повна обіцянок і запевнень, але мало що пропонує щодо заходів по усуненню ключових загроз нацбезпеці, які газопровід несе для інтересів США і їх союзників в Європі.

Читайте також: