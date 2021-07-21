США просять Україну не критикувати угоду щодо «Північного потоку-2» – ЗМІ

Влада США вважає, що публічні виступи проти угоди можуть завдати шкоди відносинам Вашингтона і Києва

Україна все ще вважає, що США можуть зупинити проєкт за допомогою санкцій

Адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо «Північного потоку-2». Влада США заявила, що публічні виступи проти угоди можуть завдати шкоди відносинам Вашингтона і Києва, пише Politico.

Видання повідомляє, що Вашингтон також попросив Київ не обговорювати плани США і Німеччини з Конгресом. Високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена заперечив це повідомлення і сказав, що ситуація складніша. Однак, він не став давати детальнішу інформацію.

Джерело, близьке до президента Володимира Зеленського, повідомило Politico, що Україна все ще вважає, що США можуть зупинити проєкт за допомогою санкцій.

Американські ЗМІ напередодні повідомили, що США і Німеччина досягли угоди щодо «Північного потоку-2». За інформацією The Wall Street Journal, сторони оголосять про домовленості сьогодні, 21 липня.

США та Німеччина можуть застосувати нові санкції та інші заходи щодо Російської Федерації. Обмеження запровадять, якщо Москва використає газопровід «Північний потік-2» як зброю проти України.

Документ передбачає, що Німеччина повинна вжити заходів, якщо РФ використовуватиме «Північний потік-2» для тиску на Україну або посилить агресію щодо Києва.

Крім того, Берлін має закликати ЄС до кроків у відповідь, в тому числі до санкцій на експорт російських енергоносіїв.

Нагадаємо, будівництво газопроводу в обхід України планують завершити вже у серпні. Його спорудження призупинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

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