Заступник Помпео відвідає Україну

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Заступник держсекретаря США Стівен Бігун збирається у Київ

Серія візитів заступника держсекретаря США присвячена врегулюванню політичної ситуації у Білорусі

Заступник держсекретаря США Стівен Бігун в межах робочого візиту відвідає Вільнюс, Москву та Київ.

Поїздка запланована на 24-27 серпня 2020 року, повідомляє пресслужба Білого дому.

При цьому 27-го Бігун буде у Відні, де зустрінеться з представниками ОБСЄ.

Серія візитів заступника держсекретаря США присвячена врегулюванню політичної ситуації у Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.