Заступник Помпео відвідає Україну
Серія візитів заступника держсекретаря США присвячена врегулюванню політичної ситуації у Білорусі
Заступник держсекретаря США Стівен Бігун в межах робочого візиту відвідає Вільнюс, Москву та Київ.
Поїздка запланована на 24-27 серпня 2020 року, повідомляє пресслужба Білого дому.
При цьому 27-го Бігун буде у Відні, де зустрінеться з представниками ОБСЄ.
Серія візитів заступника держсекретаря США присвячена врегулюванню політичної ситуації у Білорусі.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.
Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.
Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.
Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).
Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.
Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.