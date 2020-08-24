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    Політика

    Заступник Помпео відвідає Україну

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    Заступник держсекретаря США Стівен Бігун збирається у Київ - Заступник Помпео відвідає Україну
    Заступник держсекретаря США Стівен Бігун збирається у Київ

    Серія візитів заступника держсекретаря США присвячена врегулюванню політичної ситуації у Білорусі

    Заступник держсекретаря США Стівен Бігун в межах робочого візиту відвідає Вільнюс, Москву та Київ.

    Поїздка запланована на 24-27 серпня 2020 року, повідомляє пресслужба Білого дому.

    При цьому 27-го Бігун буде у Відні, де зустрінеться з представниками ОБСЄ.

    Серія візитів заступника держсекретаря США присвячена врегулюванню політичної ситуації у Білорусі.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

    Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

    Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

    Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

    До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

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